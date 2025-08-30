Espetáculo “Tudo Isto É Teu” celebra a obra do maestro paraense Waldemar Henrique

O espetáculo “Tudo Isto É Teu” homenageia o legado do maestro paraense Waldemar Henrique, destacando sua contribuição à música brasileira. A apresentação integra o ciclo “Lendas Amazônicas”, interpretando canções como “Foi Bôto, Sinhá!”, “Matintaperêra” e “Curupira”, além de obras como “Boi Bumbá”, “Maracatú”, “Carimbó”, “Minha Terra” e “Violeiro da Estrada”. O Trio Oré, formado pelos cantores Carolina Morel e Calebe Faria, do Coro do Theatro Municipal do Rio, e pelo pianista José Sacramento, é o responsável pela execução dessas peças. O nome do grupo, que significa “nós” em tupi-guarani e “amigos” em iorubá, reflete o espírito de união e brasilidade que guia sua proposta artística.

O projeto conta com o apoio da Lei Rouanet Patrocínios a Projetos Culturais, é apresentado pelo Ministério da Cultura, pela Prefeitura de Nova Friburgo, pelo Sesc RJ e pela Águas de Nova Friburgo. A realização é do Instituto Dellarte, Stretto, Funarte e Ministério da Cultura União e Reconstrução. O patrocínio é do Grupo Energisa, que celebra 120 anos de atuação. Também apoiam o festival o Instituto Energisa, Grupo SAF, FAOL, FriOnline e Unimed. A produção é da Dell’Arte.

O espetáculo “Tudo Isto É Teu” é uma oportunidade única para apreciar a riqueza da música amazônica e o talento de Waldemar Henrique, reconhecendo sua importância na cultura brasileira.

Imagem: Divulgação Instagram