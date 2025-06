Luizinho Lopes é demitido do comando técnico do Paysandu

Carlos Frontini, diretor de Futebol do Paysandu, informou no final da noite de ontem, segunda-feira, 02, que a diretoria decidiu pela demissão do técnico Luizinho Lopes e seu auxiliar-técnico Robson Agondi. A demissão veio após uma sucessão de fracasos na Série B do Campeonato Brasileiro, em cuja competição, o time da Curuzu segura a lanterna. A gota d’água foi a derrota de ontem, pela 10ª rodada, diante do Criciúma, em pleno Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, pelo placar de 1 a 0, oportunidade em que a equipe paraense poderia vencer e começar a construir uma saída para a situação dramática em que se encontra neste momento.

Luizinho Lopes chegou para substituir Márcio Fernandas, em fevereiro do ano passado. Ele tinha um bom histórico de acessos nas séries D e B, mas o único feito no Papão foi a conquista do penta campeonato da Copa Verde. Ao todo, Luizinho Lopes teve sete vitórias, nove empates e nove derrotas.

Em nota divulgada na madrugada desta terça-feira por meio de seu portal, o Paysandu informa que está aberto ao mercado em busca de um novo treinador e auxiliar técnico. A nota não chega a desejar boa sorte a Luizinho Lopes e Robson Adondi como é tradição acontecer em casos de demissão, o que demonstra a grande mágoa da diretoria bicolor com os dois profissionais que deixaram o Paysandu numa posição jamais vista em sua história.

No momento, o Papão da Curuzu tem quatro pontos conquistados na Segundona, tudo, frutos de empates em nove jogos.

Por ROBERTO BARBOSA/A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagem: Agência Paysandu