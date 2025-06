Paysandu perde novamente, e agora, para o Criciúma dentro do caldeirão da Curuzu

Diante de seu maior tesouro, a Fiel Bicolor, o Paysandu perdeu para a equipe do Criciúma na noite desta segunda-feira, 02, por 1 a 0, em jogo válido pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional 2025. A equipe do bicola está na décima rodada sem saber o que é vitória na competição e foi superada por um time que está deixando a zona de rebaixamento. Segue na lanterna e está em uma situação difícil. O técnico Luizinho Lopes não tem mais o que dizer. Queria tempo para que a equipe descansasse, queria que voltassem os jogos para a Curuzu. Tudo lhe foi concedido, mas ele manteve o mesmo plantel, o mesmo esquema tático de jogo e o resultado continua negativo.

Com o resultado, o Criciúma deixa a Zona de Rebaixamento e o Paysandu se afunda ainda mais na competição, na lanterna. Precisará vencer e vencer para construir sua saída dessa situação e evitar o rebaixamento para a Série D do Brasileiro. Na próxima sexta-feira, 06, o Bicola encara o Cuiabá jogando na casa do adversário, a Arena Pantanal. O Cuiabá é o quarto colocado na competição.

O JOGO

A partida da noite de hoje não teve grande diferença em relação ao Paysandu, que continuou apático, sem organização, sem finalização. Já o Criciúma, que é uma das piores equipes, se manteve organizada, coesa, tanto assim que construiu sua vitória jogando no caldeirão da Curuzu (Estádio Leônidas Sodré de Castro). O único gol da partida ocorreu no começo do segundo tempo e foi assinalado por Diego Gonçalves.

Logo nos minutos iniciais, o Criciúma tentou impor pressão contra o Bicola e quase que marcava o primeiro gol. Ainda teve um gol anulado, sorte do Paysandu que não duraria tanto tempo, pois já se desenhava mais uma derrota e, o que é pior, no dia em que a equipe se reencontrava com a torcida na Curuzu. Foi uma partida de verdadeiro pesadelo para os bicolores.

A arbitragem trabalhou de forma correta e não teve problemas no momento de encerrar a partida. Felizmente, a comissão de juízes deixou o gramado sem ver que torcedores revoltados jogavam objetos das arquibancadas, senão, seria mais uma queixa anotada e a possível suspensão do Estádio da Curuzu para novos jogos pelo Campeonato Nacional.

A expectativa é que seja anunciada a qualquer momento a demissão do técnico Luizinho Lopes e de vários jogadores, haja vista que nenhum dos atletas apresentou um futebol à altura da história do Paysandu, que ostenta o título de maior campeão do Pará.

Por Roberto Barbosa/A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagens: Jorge Luís Totti/Agência Paysandu