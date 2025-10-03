sexta-feira, outubro 3, 2025
Lula visita Parque da Cidade e acompanha fase final da montagem de estruturas para a COP 30 em Belém

O governador Helder Barbalho e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitaram, na manhã desta sexta-feira, 03, o Parque da Cidade para acompanhar a fase final de montagem das estruturas temporárias para a Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas da ONU (COP 30), em Belém. Até agora, 55 mil pessoas já se inscreveram para participar da conferência.

Durante a agenda, Helder apresentou ao presidente os equipamentos do complexo — como o Centro Gastronômico e o Centro de Economia Criativa — e conduziu a comitiva pelas áreas onde estão sendo erguidos os pavilhões da Blue e da Green Zone. As frentes de trabalho seguem em ritmo acelerado. Mais de 90% das estruturas modulares já estão montadas, 85% do piso especial foi instalado, a área de credenciamento e o acesso VIP estão concluídos e a montagem dos estandes internos segue em execução.

No Parque da Cidade, a Blue Zone — espaço oficial, de acesso restrito a credenciados, destinado às negociações de alto nível entre delegações e líderes de mais de 190 países — ocupará cerca de 160 mil m², com pavilhões, plenárias e escritórios para as delegações. A vistoria incluiu orientações sobre logística interna, segurança e fluxos de mobilidade para a operação plena durante o evento.

LEGADO E OPERAÇÃO

Com 500 mil m², o Parque da Cidade, espaço que sediará a COP 30, tem 100% das obras da Etapa COP concluídas, incluindo os prédios do Centro de Economia Criativa e do Centro Gastronômico. Implantado na área do antigo aeroporto, o complexo ganhou uma ampla área verde com mais de 2.500 árvores. A área de lazer foi aberta ao público em junho e recebeu colônias de férias públicas para 10 mil crianças, adolescentes e idosos até agosto. Em menos de dois meses de funcionamento, o parque registrou mais de 670 mil visitantes, evidenciando a relevância desse legado para a cidade. 

Desde 18 de agosto, o espaço está fechado e sob responsabilidade do Governo Federal e da ONU para a montagem das estruturas modulares provisórias dos pavilhões de negociação e plenárias da Blue e da Green Zone.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias

