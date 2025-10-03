sexta-feira, outubro 3, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Karoline Lima comenta término com Léo Pereira: “Ele estava ciente de tudo”

A influenciadora Karoline Lima abriu o jogo sobre o fim do relacionamento com o jogador Léo Pereira. Em entrevista recente, ela afirmou que o zagueiro do Flamengo sempre esteve “ciente de tudo” que acontecia entre os dois, destacando que nunca agiu de forma impulsiva ou sem diálogo.

Karoline explicou que, apesar da atenção que a separação atraiu nas redes sociais, ela sempre tentou agir com transparência e respeito. “Eu não fiz nada na louca. Sempre fui muito clara com ele, e tudo que aconteceu foi conversado. Acho que isso mostra quem eu sou como parceira”, declarou.

O casal, que estava junto há cerca de um ano e meio, teve o fim do relacionamento anunciado após rumores de que Léo Pereira participou de uma festa em Buenos Aires com outros jogadores do Flamengo. A situação gerou grande repercussão entre fãs e na imprensa de celebridades.

Karoline, que também é mãe de Cecília, fruto de seu relacionamento anterior com o jogador Éder Militão, reforçou que prefere evitar polêmicas e priorizar o bem-estar emocional. “Sempre fui muito verdadeira nas minhas relações e não quero carregar mágoas. Cada um segue o seu caminho”, disse.

O término entre Karoline e Léo Pereira continua sendo um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, onde a influenciadora conta com milhões de seguidores. Muitos fãs demonstraram apoio à postura dela diante do episódio.

Imagem: Reprodução

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Lula visita Parque da Cidade e acompanha fase final da montagem de estruturas para a COP 30 em Belém
Próximo artigo
Vídeo: Polícia Federal faz investida contra derrame de cédulas falsas no Pará

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,261FansLike
3,601FollowersFollow
22,600SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315