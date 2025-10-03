Karoline Lima comenta término com Léo Pereira: “Ele estava ciente de tudo”

A influenciadora Karoline Lima abriu o jogo sobre o fim do relacionamento com o jogador Léo Pereira. Em entrevista recente, ela afirmou que o zagueiro do Flamengo sempre esteve “ciente de tudo” que acontecia entre os dois, destacando que nunca agiu de forma impulsiva ou sem diálogo.

Karoline explicou que, apesar da atenção que a separação atraiu nas redes sociais, ela sempre tentou agir com transparência e respeito. “Eu não fiz nada na louca. Sempre fui muito clara com ele, e tudo que aconteceu foi conversado. Acho que isso mostra quem eu sou como parceira”, declarou.

O casal, que estava junto há cerca de um ano e meio, teve o fim do relacionamento anunciado após rumores de que Léo Pereira participou de uma festa em Buenos Aires com outros jogadores do Flamengo. A situação gerou grande repercussão entre fãs e na imprensa de celebridades.

Karoline, que também é mãe de Cecília, fruto de seu relacionamento anterior com o jogador Éder Militão, reforçou que prefere evitar polêmicas e priorizar o bem-estar emocional. “Sempre fui muito verdadeira nas minhas relações e não quero carregar mágoas. Cada um segue o seu caminho”, disse.

O término entre Karoline e Léo Pereira continua sendo um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, onde a influenciadora conta com milhões de seguidores. Muitos fãs demonstraram apoio à postura dela diante do episódio.

