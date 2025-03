Roraima é o primeiro Estado da Região Norte a receber o Programa Revelar Talentos

Programa do Ministério do Esporte foca no desenvolvimento de atletas de alto rendimento em três modalidades.

Programa Revelar Talentos do Ministério do Esporte chega a Roraima, oferecendo oportunidades iguais para jovens e desenvolvendo atletas de natação, atletismo e wrestling em parceria com o IFRR.

Jovens atletas de até 21 anos serão os principais beneficiários do primeiro núcleo de esporte de base do estado, que oferecerá 30 vagas (10 para natação, 10 para atletismo e 10 para luta olímpica), com igualdade de gênero (5 vagas para atletas do sexo feminino e 5 para atletas do sexo masculino em cada modalidade). O programa busca revelar novos talentos e desenvolver o potencial de crianças e adolescentes no esporte de alto rendimento, e também é voltado para treinadores, técnicos, equipe multidisciplinar, pesquisadores e gestores.

Iziane Marques, secretária de Excelência Esportiva, acredita que a parceria impulsionará a cultura esportiva no estado, deixando um legado duradouro. “Roraima representa um avanço significativo para o desenvolvimento esportivo na região Norte do país, reforçando o compromisso do Ministério do Esporte com a inclusão, descentralização e fortalecimento da base esportiva nacional. A iniciativa busca oferecer suporte estruturado para jovens atletas, garantindo-lhes condições adequadas para treinar, competir e evoluir tecnicamente em modalidades estratégicas para o esporte brasileiro”, afirmou a secretária nacional de Excelência Esportiva Iziane Marques.

Revelar Talentos

O programa Revelar Talentos oferece suporte a equipes e atletas brasileiros em seus estágios iniciais de treinamento esportivo. Seu objetivo primordial é a detecção e revelação de jovens talentos, fomentando o desenvolvimento do potencial esportivo de crianças e adolescentes que ingressam no esporte de alto rendimento. O público-alvo abrange atletas de até 21 anos, treinadores, técnicos, equipes multidisciplinares, pesquisadores e gestores.

Desde seu lançamento em abril de 2024, a iniciativa já beneficiou mais de 800 jovens promissores, com foco no desenvolvimento para o alto rendimento. Atualmente, o programa opera em 34 núcleos, incluindo 3 inaugurados este ano, distribuídos em 15 estados brasileiros e abrangendo diversas modalidades esportivas.

Em Roraima, a meta é fortalecer o esporte de base e consolidar o estado como um polo de formação esportiva. O coordenador do NAR em Boa Vista, André Triani, explicou que a seleção dos atletas será realizada por meio de seletivas, programadas para o próximo mês. Segundo ele, os treinamentos terão início logo após a etapa de seleção. Para participar, os atletas deverão ser federados e realizar a inscrição nas seletivas, que serão divulgadas nos canais de comunicação do IFRR, bem como em clubes e federações de cada modalidade.

Foto: Divulgação IRFF