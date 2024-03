Maior navio da temporada de cruzeiros aporta em Belém com mais de 2 mil passageiros a bordo

O maior navio da temporada de cruzeiros do Pará chegou na manhã desta segunda-feira (18) no Terminal Hidroviário e Turístico de Icoaraci, distrito de Belém. O MSC Poesia, um dos mais imponentes do segmento global de cruzeiros, trouxe a bordo 2.163 passageiros. É a primeira vez que a MSC Cruzeiros, considerada operadora de luxo, atua no no norte do país.

A chegada do navio foi marcada por uma recepção com apresentação cultural de carimbó como forma de boas-vindas aos visitantes. O receptivo foi organizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur). Os passageiros desembarcaram por vol ta das 6h e seguiram para um city tour pelos principais equipamentos turísticos da capital paraense, que tiveram horário diferenciado para atender aos grupos.

No roteiro estavam o Mercado do Ver-o-Peso, Forte do Presépio, Espaço Cultural São José Liberto, Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, Museu de Arte Sacra, Theatro da Paz e Parque do Utinga. Também está previsto um passeio de barco a Boa Vista do Acará. Antes de ancorar em Belém, o navio passou por Alter do Chão, em Santarém, no oeste paraens.

“Estamos entusiasmados em receber os passageiros e mostrar-lhes a hospitalidade e a beleza de nossa região, na esperança de que levem consigo memórias encantadoras e a vontade de retornar em breve. A Setur está construindo uma parceria duradoura e mutuamente benéfica entre nossa cidade e a indústria de cruzeiros. Quando o navio seguir para seu próximo destino, os passageiros levarão consigo lembranças preciosas de Belém e da Amazônia, a capital da COP 30, em novembro de 2025”, pontua o secretário-adjunto de Estado de Turismo, Lucas Vieira.

Para os empreendedores locais, a chegada do navio representa uma oportunidade de negócios e também uma chance de mostrar o que a cidade tem de melhor. Os cruzeiro movimentam a economia que gira em torno do turismo, como a gastronomia, a produção cultural, a cerâmica marajoara, chocolates regionais e outros produtos artesanais.

Roteiro– A Estação das Docas abriu mais cedo hoje às 8h, para receber os turistas do Navio MSC Poesia. No local, os visitantes foram recebidos por dançarinos e convidados para uma roda de carimbó. Também estava no roteiro o Parque Estadual do Utinga, complexo administrados pela Organização Social Pará 2000.

“A Estação das Docas está preparada para receber turistas de todo o mundo. Somos um complexo com atrativos variados, que conta com mix de restaurantes e lojas, sorveterias, lanchonetes, cafeterias e serviços. Aqui o visitante também interage com a cultura do nosso Estado, além de contar com nossa comunicação visual e monitores trilingues”, destaca Ruan Rocha, diretor presidente da OS Pará 2000.

No roteiro de visitação esteve também o Espaço São José Liberto, uma referência cultural, turística e do patrimônio arquitetônico de Belém. No local os turistas conheceram o Jardim da Liberdade, a cela Memorial Cinzeiro, lojas de comercialização de joias artesanais, a Casa do Artesão, o anfiteatro Coliseu das Artes e o Museu de Gemas do Pará.

Cruzeiro – A viagem teve início no porto de Civitavecchia, na Itália, no dia 4 de janeiro, e já visitou destinos na Europa e África, antes de chegar ao Brasil, passando pelo Rio de Janeiro e Salvador, antes de seguir para o norte do país. Após o Brasil, o navio partirá para destinos no Caribe como Barbados, Santa Lúcia, Martinica, República Dominicana e Bahamas. Ao todo serão 121 dias de duração.

Fonte: Agência Pará/Foto: Augusto Miranda/Ag Pará