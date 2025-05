Mais de 24 toneladas de asfalto: Operação ‘Tapa-Buraco’ avança na Augusto Montenegro e melhora mobilidade em Belém

Parceria entre Governo do Pará e Prefeitura de Belém leva melhorias à Rodovia Augusto Montenegro com serviços noturnos

Mais uma etapa da Operação “Tapa-Buraco” foi executada na noite da última segunda-feira (12) e na madrugada de terça-feira (13), com foco na Rodovia Augusto Montenegro, uma das principais vias de acesso de Belém. A ação conjunta do Governo do Estado e da Prefeitura resultou na aplicação de mais de 24 toneladas de asfalto, com os serviços realizados das 22h às 6h para evitar prejuízos ao fluxo diário de veículos.

A intervenção tem como objetivo aumentar a segurança e a fluidez do trânsito na região, que é estratégica para a mobilidade urbana da capital paraense. “A Rodovia Augusto Montenegro já sente os efeitos do trabalho, com mais fluidez e segurança no trânsito, e tudo isso feito no período da noite e madrugada para não comprometer o fluxo de quem precisa transitar por essa importante via”, destacou o secretário de Obras Públicas, Ruy Cabral.A operação, coordenada pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) e pela Secretaria de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), atendeu os dois sentidos da via, desde a Rua Oito de Maio, em Icoaraci, até o Entroncamento, no bairro do Castanheira. Duas equipes atuaram simultaneamente com apoio de caçambas, garantindo maior agilidade na execução dos serviços.

Moradores e trabalhadores da região já percebem as melhorias. Toni Pinheiro, auxiliar de serviços gerais em uma academia localizada na rodovia, comemorou a iniciativa. “Sempre quando eu saía do trabalho observava os buracos e a lama que eles geravam. Era algo que atrapalhava já há um tempo. Agora a gente já vê a mudança, tanto para os motoristas quanto para os pedestres”, relatou.

A Operação “Tapa-Buraco” foi lançada em janeiro e já contemplou diversos bairros da cidade, como Coqueiro, Pedreira, Terra Firme, Umarizal, Cidade Velha, Campina, Marco e Sacramenta, além dos distritos de Icoaraci e Outeiro. A iniciativa reforça o compromisso das gestões estadual e municipal com a manutenção da infraestrutura urbana e a qualidade de vida da população.

Imagem: Agência Pará