Mano sobre Neymar: “É igual cometa: bonito de ver, aparece e some”

Após afastamento por lesão, craque do Santos pode voltar a campo contra o Fluminense, neste domingo

Jairo Nascimentoda CNN

Para Mano, comentarista do Domingol, a ausência de foco é um dos maiores problemas de Neymar no Santos ao longo da carreira.

“Neymar é igual a um cometa. Quando aparece é bonito de se ver. Demora para aparecer, quando aparece dura uns minutinhos, é bonito de se ver, mas depois some de novo”, afirmou neste domingo (13).

O atleta está afastado para um tratamento de edema na coxa esquerda desde as quartas de final do Campeonato Paulista, quando sentiu dores no dia 2 de março. O jogador treinou separado do elenco durante este período e pode retornar neste domingo (13), em jogo contra o Fluminense.

Neymar participou de um amistoso contra o Água Santa na última quinta-feira (10). Apesar da expectativa, o técnico Pedro Caixinha adota cautela quanto à utilização do camisa 10. No treino tático de sexta-feira (11), Neymar atuou entre os reservas, indicando que deve iniciar a partida no banco de suplentes.

Carreira

Mano também criticou a carreira e a falta de foco do atleta. “Se ele fosse um cara focado na carreira, ele já teria conquistado o melhor do mundo. Qualidade técnica para isso ele tem. Eu não vejo ele focado para a Copa que vai acontecer. Ele pode se focar um mês, depois vai para festa”.

“O Neymar é o que a gente pode ter de sinônimo de craque na Seleção Brasileira. O Vini Jr. não é craque, Raphinha não é craque, o Rodrygo não é craque, o Endrick não é craque. O Neymar é craque quando ele quer”, completou o comentarista.

O Jogo

Fluminense e Santos se enfrentam neste domingo (13), às 19h30, no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro

O Santos busca sua primeira vitória no campeonato, após um empate e uma derrota nas rodadas iniciais. A possível presença de Neymar pode ser o impulso necessário para a equipe, que atualmente se encontra próxima da zona de rebaixamento.

Do lado do Fluminense, a equipe quer embalar a segunda vitória na competição, após triunfar sobre o RB Bragantino. De comando novo, o Tricolor das Laranjeiras chega no embalo da goleada, por 5 a 0, contra o GV San José, pela Copa Sul-Americana.

Foto: Reprodução