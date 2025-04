Escalação do Cruzeiro: Jardim deixa Gabigol e Dudu no banco contra o São Paulo

Técnico do Cruzeiro opta por mudanças importantes em momento turbulento da equipe na temporada

O técnico Leonardo Jardim optou por muitas mudanças no time titular contra o São Paulo, neste domingo (13), às 17h30 (de Brasília), no estádio Morumbis, em São Paulo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinador optou por deixar algumas das principais estrelas no banco, como os atacantes Dudu e Gabigol. No total foram seis mudanças em relação ao último jogo, a derrota para o Mushuc Runa-EQU, na Sul-Americana.

O Cruzeiro que começa contra o Tricolor Paulista é o seguinte: Cássio, Fagner, Fabricio Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge.

O lateral-direito William também fica como opção na reserva. Dessa forma, Fagner ganha mais uma chance como titular. No meio-campo, Lucas Silva volta ao 11 inicial ao lado de Christian e Matheus Pereira.

Jardim perdeu jogadores importantes por questões diversas. O zagueiro Jonathan Jesus foi expulso na goleada sofrida para o Internacional na última rodada. Por isso, fica fora contra o São Paulo para cumprir a suspensão automática.

O volante Matheus Henrique foi operado por causa de uma lesão no menisco lateral do joelho direito. Devido a isso, é outro desfalque para o jogo diante do Tricolor Paulista.

Opções no banco

Ficam no banco de reservas contra o São Paulo os seguintes atletas: o goleiro Léo Aragão; os zagueiros Gamarra e Janderson; o lateral-direito William; os volantes Murilo Rhikman e Walace; os meias Eduardo e Rodriguinho; os atacantes Dudu, Gabigol, Lautaro e Marquinhos.

Sequência negativa

Com os bastidores em turbulência, o Cruzeiro não vence há três jogos. O time perdeu para o Unión de Santa Fé-ARG e Mushuc Runa, pela Sul-Americana. Além de ter sido goleado pelo Internacional em partida do Campeonato Brasileiro.

Além das três derrotas em sequência, o Cruzeiro vive uma seca importante. Dos últimos nove jogos, o time venceu apenas um. Isso ajuda a explicar o aproveitamento baixo de Leonardo Jardim no comando da equipe: 23,8%.

Retrospecto

Cruzeiro e São Paulo farão o jogo 92 entre as equipes na história. O time celeste venceu 23 vezes, contra 45 vitórias do Tricolor Paulista. Outros 23 empates foram registrados desde 1940, primeiro ano em que as equipes ficaram frente a frente.

Foto: Reprodução