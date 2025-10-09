Manto de Nossa Senhora de Nazaré é apresentado por Dom Júlio End Akamine na Basílica Santuário

Um dos momentos mais aguardados: a apresentação do manto, a veste sacra com a qual a Imagem Peregrina segue durante o Círio, todas as romarias programadas e para o ano inteiro até o ano seguinte. E foi nesta quinta-feira, 09, após a solene celebração eucarística na Basílica Santuário de Nazaré, que permanece lotada de fiéis.

A missa foi presidida por Dom Júlio End Akamine, Arcebispo Metropolitano de Belém e novo presidente do Círio de Nazaré em Belém. Ele fez a apresentação do Manto e o colocou na Imagem Peregrina sob aplausos, gritos de viva, lágrimas e hinos próprios do Círio de Nazaré.

Nessa sexta-feira, a Imagem Peregrina começa as romarias do Círio, com o Traslado, a mais longa das procissões, que vai da Basílica Santuário até o Santuário de Nossa Senhora das Graças, em Ananindeua, depois de percorrer por várias avenidas, rodovias, bairros, e a visita a Marituba, na Região Metropolitana de Belém.

“Quando o Manto é apresentado, já se sabe, estamos vivendo mais um Círio”, diz a devota Mariana da Silva Melo, que estava emocionada na Basílica, onde diz ter chegado por volta de 15h para “pegar um bom lugar”.

Por Roberto Barbosa, Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagem: Nazaré Sarmento