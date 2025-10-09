União de Forças: Fonseca Brasil e André Serrão Advogados Anunciam Fusão em Belém

O cenário jurídico paraense ganhou um novo e poderoso nome. Nesta manhã de quinta-feira (9), no Hotel Radisson Maiorana, em Belém, os renomados escritórios Fonseca Brasil e André Serrão Advogados anunciaram sua união estratégica, criando o Fonseca Brasil Serrão.

A nova sociedade nasce com números robustos, totalizando mais de 100 colaboradores, atendendo mais de 500 clientes e gerenciando mais de 13 mil processos ativos. A fusão promete aumentar ainda mais o alcance e a expertise dos escritórios em diversas áreas do Direito.

A Estratégia por Trás do Crescimento

Em entrevista nas redes sociais, o advogado Eduardo Brasil destacou que a fusão visa acelerar o crescimento inorgânico da banca. “O Fonseca Brasil vinha com um crescimento orgânico muito bom, mas nós queremos acelerar o nosso crescimento. Fizemos uma fusão para isso: crescer 30% nosso tamanho, numa área que nós não tínhamos um sócio, o Direito do Trabalho, que é a expertise do André Serrão há 20 anos,” explicou. Brasil ressaltou a grande sinergia do negócio, vendo a advocacia como um campo de investimento: “Nós transpiramos e vivemos o negócio. Advocacia pra gente é um negócio.”

O Conceito ‘Full Service’ Ampliado

André Serrão complementa que este é um momento de união de forças, crucial para a ampliação do conceito de “full service” para o atendimento empresarial. “Agora a gente consegue ampliar aquele verdadeiro conceito de full service, que é você poder atender a empresa em todos os segmentos que ela precisar,” afirmou Serrão.

A partir da fusão, a nova sociedade está apta a oferecer serviços em áreas como:

Tributário

Trabalhista

Cível

Societário

Registro de Marcas e Patentes

A meta é clara: conseguir entregar um bom serviço para empresas de todos os portes, atendendo desde a pequena empresa até a grande corporação, consolidando o Fonseca Brasil Serrão como uma das maiores referências jurídicas da Amazônia.

Foto: Redes Sociais

