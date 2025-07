Marapanim celebra 130 anos com nova orla e mais infraestrutura urbana

Governo do Pará entrega obras que fortalecem turismo, mobilidade e qualidade de vida no município da Região Guamá

Neste domingo (6), durante as comemorações pelos 130 anos de emancipação política de Marapanim, o Governo do Pará entregou a nova orla da cidade e mais uma rua asfaltada no distrito de Marudá, reforçando o compromisso com o desenvolvimento urbano, o turismo e a valorização do município.

A nova Orla de Marapanim recebeu investimentos de mais de R$ 4,3 milhões e foi totalmente revitalizada com trapiche, lanchonete, banheiros, quiosques, deck, rampa de concreto, muro de proteção e iluminação em LED. A obra foi executada pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) e promete atrair mais moradores e turistas à beira do rio.

“Essa é uma orla linda que vai fortalecer o turismo, o carimbó, a pesca e tudo o que faz de Marapanim uma terra tão rica em cultura e história”, destacou o governador Helder Barbalho, que também anunciou a segunda etapa da orla.

Além da orla, o governo entregou a pavimentação da Travessa Mauá, importante rota de acesso ao porto de travessia para a Ilha de Algodoal. Os serviços incluíram drenagem, terraplanagem, asfalto e sinalização ao longo de 450 metros.

Para o morador Manoel Lobato, que vive na Travessa Mauá há 35 anos, a obra representa mais dignidade.

“Aqui era só lama e mato. Agora temos uma rua boa, mais acessível para crianças, idosos e para quem depende dessa via para chegar ao porto”, relatou.

Desde 2019, o Estado já investiu mais de R$ 26 milhões em asfaltamento, somando quase 12 quilômetros de vias pavimentadas em Marapanim. Essa foi a terceira orla entregue no município nos últimos anos, incluindo as vilas de Marudazinho e Monte Alegre do Maú.

A vice-governadora Hana Ghassan ressaltou o potencial turístico da cidade:

“Queremos ver a orla cheia de turistas, conhecendo as belezas de Marapanim. Temos ainda a orla do Crispim para entregar este ano. É um momento de união e desenvolvimento”.

Imagem: Agência Pará