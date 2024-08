‘Marçal sofre as consequências de quem ele se recusa a criticar’

O deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) usou suas redes sociais neste sábado (24) para comentar a censura sofrida pelo candidato a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB).

Apesar de expressar clara discordância com o cerceamento da liberdade de expressão, Gayer relatou ter sido vítima deste tipo de arbitrariedade, mas observou que o empresário “está sofrendo uma consequência das decisões do Moraes, a mesma pessoa que ele se recusa a criticar”.

– Goste ou não do Marçal, o que estão fazendo é censura escancarada e injustificável. Isso já foi feito contra mim e de forma alguma eu concordo com isso. O problema é que Marçal está sofrendo uma consequência das decisões do Moraes, a mesma pessoa que ele se recusa a criticar – declarou.

O deputado se refere aos reflexos das atitudes de Moraes nas decisões do Judiciário, já que a censura imposta a Pablo Marçal foi uma decisão da Justiça Eleitoral de São Paulo.

Fonte: PLeno News/ Foto: Reprodução/Rede social X/@GayerGus