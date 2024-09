Marisa: Prejuízo líquido aumenta para R$ 102 milhões

Nesta sexta-feira (13), a Lojas Marisa divulgou os resultados financeiros referentes ao segundo trimestre de 2024. A companhia reportou um aumento no prejuízo líquido para R$ 102 milhões, comparado ao resultado negativo de R$ 63,4 milhões registrado no mesmo período de 2023.

Durante o trimestre, a receita líquida da empresa caiu 34%, totalizando R$ 320,5 milhões. Por outro lado, as despesas gerais e administrativas reduziram em 11,4%, para R$ 157,6 milhões. As informações são da CNN.

A empresa atribuiu essas mudanças principalmente ao desempenho do mês de abril, devido à transição para uma nova estratégia com a chegada do novo presidente-executivo em março. Segundo a Marisa, o segundo trimestre enfrentou desafios relacionados a um baixo volume de estoques, que diminuiu 29,4% em relação ao ano anterior, influenciado pelos impactos dos trimestres anteriores.

Apesar do prejuízo, a companhia afirmou que o resultado superou o orçamento previsto no plano de recuperação. As vendas em mesmas lojas apresentaram uma queda de 14,8% no segundo trimestre, mas houve uma recuperação mensal significativa, com uma alta de 39,6% em julho, após uma queda de 3,7% em junho.

O lucro operacional, medido pelo EBITDA, aumentou de R$ 4,1 milhões no segundo trimestre do ano passado para R$ 15,8 milhões no período atual. A empresa terminou junho com 235 lojas, reduzindo o número de pontos de venda em comparação com as 248 lojas do ano anterior.

Fonte: Pleno News/ Foto: Divulgação