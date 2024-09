Ao vivo | Remo x Volta Redonda | Série C | 15.09.24

Na noite deste domingo (15), às 18h30, o Clube do Remo recebe o Volta Redonda no Estádio Olímpico do Pará, em Belém, pela terceira rodada do Grupo B da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C de 2024. E você acompanha ao vivo no Grupo Marajoara e Portal A Província do Pará.

No duelo direto pela liderança do grupo, Remo e Volta Redonda se enfrentam. Ambos têm 4 pontos e uma vitória na primeira fase. O vencedor deste confronto garantirá a primeira colocação e a vantagem de decidir a final em casa.

