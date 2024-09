Bolsonaro e Nunes aparecerão juntos em campanha na TV, confirma Tarcísio

O governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas, anunciou no sábado, 14 de setembro de 2024, que o ex-presidente Jair Bolsonaro terá um papel importante na campanha de reeleição do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Durante um evento na Igreja Sara Nossa Terra, na zona sul da capital paulista, Tarcisio destacou que está aguardando apenas uma brecha na agenda de Bolsonaro para que ele participe ativamente das atividades de campanha. “Só esperar uma brecha na agenda que isso vai acontecer”, comentou.

No entanto, Tarcísio foi enfático ao afirmar que, caso não haja disponibilidade na agenda de Bolsonaro, será feito um esforço extra para garantir sua presença. “E, se não tiver, a gente vai lá buscar”, completou o governador. A declaração veio após um elogio público do ex-presidente ao prefeito de São Paulo, feito durante um encontro com empresários na última quinta-feira, 12 de setembro de 2024.

Aparição de Bolsonaro na Campanha Paulista

Bolsonaro fez questão de elogiar Ricardo Nunes e foi otimista quanto às chances de vitória com o apoio recebido. “Tenho certeza de que, com esse apoio de vocês, temos como partir para a vitória”, afirmou durante o evento. Essa fala confirma que o ex-presidente estará mais presente na campanha do prefeito para as eleições municipais deste ano.

Qual é a Estratégia para Chegar ao Segundo Turno?

O comitê de campanha de Ricardo Nunes delineou uma estratégia bem específica para garantir a presença no segundo turno das eleições. A ideia é contrapor o crescimento do ex-coach Pablo Marçal, do PRTB. A tática contará não apenas com o apoio de Bolsonaro, mas também de figuras influentes como Silas Malafaia.

O pastor Silas Malafaia se comprometeu a intensificar os ataques a Marçal, especialmente no ambiente digital. Desde o 7 de setembro de 2024, os primeiros embates começaram quando Marçal acusou Malafaia de barrá-lo nas manifestações. Esse confronto tende a aumentar conforme a campanha se intensifica.

Envolvimento de Tarcísio de Freitas na Campanha

Tarcisio de Freitas também está engajado em promover a candidatura de Ricardo Nunes. Além de participar de eventos e encontros como o da Igreja Sara Nossa Terra, ele vai gravar novos vídeos de apoio, destacando para o eleitor as consequências de um eventual segundo turno entre Pablo Marçal e Guilherme Boulos, do PSOL.

O governador já gravou uma peça em que afirma claramente: “Votar em Marçal é dar a vitória a Boulos”. Esse tipo de comunicação tem o objetivo de esclarecer o eleitorado paulistano sobre as possíveis alianças e os riscos envolvidos na escolha de Marçal como candidato.

Elementos-Chave da Campanha

Apoio de Bolsonaro: A presença do ex-presidente é vista como um trunfo significativo para atrair eleitores.

A presença do ex-presidente é vista como um trunfo significativo para atrair eleitores. Silas Malafaia: O pastor fará o enfrentamento direto contra Pablo Marçal nas redes sociais.

O pastor fará o enfrentamento direto contra Pablo Marçal nas redes sociais. Vídeos de Tarcísio: O governador está gravando materiais que vinculam o nome de Marçal ao de Boulos, alertando sobre um possível segundo turno entre eles.

Atualização e Verificação dos Fatos

As informações foram verificadas pela equipe d’O Antagonista, um dos principais sites de jornalismo político do Brasil. A equipe é composta por jornalistas profissionais que se dedicam à divulgação de fatos públicos de interesse, sempre combatendo as fake news.

Em resumo, a campanha de reeleição do prefeito Ricardo Nunes em São Paulo está ganhando um reforço estratégico significativo com o apoio de Bolsonaro, Tarcisio de Freitas e Silas Malafaia. A presença dessas figuras influentes visa consolidar a candidatura de Nunes e neutralizar o crescimento de Pablo Marçal, delineando um cenário político bastante disputado para as próximas eleições municipais.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Reproduçõa/Instagram