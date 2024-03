Matrículas abertas para nova creche no Curuçambá em Ananindeua

A partir desta segunda-feira (11), estão abertas as inscrições para as matriculas da nova creche em construção no bairro do Curuçambá, que vai abranger a Rede Municipal de Ensino de Ananindeua.

As matriculas seguem até o dia 15 de março e devem ser feitas presencialmente na quadra da Escola Municipal de Ensino Fundamental Hildegarda Caldas de Miranda (Rua Boaventura, 457).

A nova unidade do município de Ananindeua, região metropolitana de Belém, faz parte do programa “Creche por Todo o Pará” do Governo do Estado. O programa permite que os pais trabalhem com tranquilidade, pois seus filhos estão em um local seguro e recebendo educação infantil de qualidade.

As vagas são para:

Berçário – seis meses completos até 31 de março de 2024;

Maternal I

Maternal II

Pré I e Pré II – até 5 anos de idade completos até 31 de março de 2024.

Documentos necessários:

Certidão de Nascimento; Carteira de Identidade – RG, também dos responsáveis pelo menor;

Cadastro de Pessoa Física – CPF, também dos responsáveis pelo menor e CPF do menor;

Cartão do SUS;

Carteira de Vacinação (identificação e quadro de vacinas);

Duas fotos 3×4;

Fatura de energia elétrica atualizado;

Registro no CadÚnico (Governo Federal) – Somente folha resumo contendo o NIS do aluno;

Cartão do Bolsa Família/Auxílio Brasil (para quem possui o benefício).

Foto: Ricardo Amanajás