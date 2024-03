Veja os 10 famosos que foram destaque no Google em 2023 no Brasil

A lista de personalidades com maior aumento de pesquisas no Brasil em 2023 conta com Kayky Brito, Larissa Manoela, Ana Hickmann e Daniel Alves. Os dados são da pesquisa divulgada pelo Google nesta segunda-feira (11), que compilou as buscas realizadas na plataforma nos últimos meses.

Kayky Brito foi um assunto recorrente após ser atropelado no início de setembro e ter enfrentado um quadro de politraumatismo.

O ator estava em um quiosque na praia da Barra, com o ator Bruno De Luca e outros amigos, quando foi buscar algum pertence em seu carro e, ao voltar para o quiosque, foi atropelado na avenida Lucio Costa, à 1h08 da manhã.

Já Larissa Manoela foi assunto após expor sua relação com seus pais e a briga judicial dentro de sua família.

A atriz, que possui uma vida pública desde criança, não possuía controle de sua vida financeira e dependia da autorização dos pais para utilizar qualquer dinheiro, mesmo que fosse apenas para comprar petiscos durante uma ida à praia, por exemplo.

Ana Hickman foi tópico de discussões em novembro deste ano após denunciar seu marido, Alexandre Corrêa, por agressão. Segundo o boletim de ocorrência, Alexandre teria empurrado a esposa contra a parede e ameaçado dar cabeçadas nela.

Confira as personalidades mais pesquisadas em 2023 no Brasil

Kayky Brito

Larissa Manoela

Ana Hickmann

Daniel Alves

Sidney Sampaio

Faustão

Jeremy Renner

Bruno Mars

Dalai Lama

Taylor Swift

Imagens: Reprodução/Instagram