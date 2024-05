Memória viva: Exposição celebra legado do padre Bruno Sechi

Está aberta ao público a exposição-memorial “À Caminho do Emaús”, que homenageia o legado do padre Bruno Sechi, fundador do Movimento República de Emaús. A mostra reúne diversas fotografias do acervo do Emaús, incluindo obras do fotógrafo Miguel Chikaoka.

Aberta no último fim de semana, a exposição segue em cartaz até o dia 26 de maio no Museu de Gemas, localizado no Espaço São José Liberto, em Belém. A iniciativa faz parte da 22ª Semana Nacional de Museus e da quarta edição da Semana Padre Bruno, que visa manter viva a memória do fundador do Movimento República de Emaús.

As imagens expostas retratam desde as primeiras ações do padre até os desenvolvimentos recentes do movimento, incluindo temas como o combate à exploração sexual e ao trabalho infantil.

Foto: Divulgação