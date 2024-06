Projeto de boxe ‘Nocaute na Violência’ faz lançamento oficial da Edição de Ouro

Nocaute na Violência: Um projeto de boxe social que no começo encontrou adversidades de todos os tipos, porém, persistente, Zezé do Boxe não desistiu do projeto. E com recursos próprios, contando com ajuda familiar, foi em frente, superando obstáculos, conquistando objetivo principal: credibilidade junto ao público e autoridades oficiais.

O projeto ‘Nocaute na Violência’ é visto como um programa de conscientização social e de combate à violência pela prática saudável da nobre arte.

Neste mês de junho o projeto comemora sua 50ª edição com uma programação internacional com a promessa de ser inédita aos olhos do povão com presença de personalidades esportivas do boxe brasileiro.

Nesta sexta-feira (7), a coordenação do projeto, faz apresentação oficial do programa da Edição Gold, a partir das 8h no restaurante Hang Burgs, na Av. Tamandaré.

Paulo Romano, ex-dirigente da Federação Paraense de Futebol [FPF], com sua experiência esportiva, está coordenando toda ação do programa da quinquagésima edição do ‘Nocaute na Violência’ no dia 27 de junho no espaço esportivo da casa de show Barka. (Colaborou Braz Chucre/Ronabar)

Imagem: Divulgação