Ministro da Alemanha diz que EUA precisam de solução rápida para tarifas

Da Reuters

Os Estados Unidos têm um interesse comum de encontrar uma solução rápida para a disputa sobre as tarifas comerciais, disse o ministro das Finanças da Alemanha, Lars Klingbeil, neste domingo (25).

Depois de um período de alívio, Trump reacendeu as tensões na sexta-feira (23) ao pressionar por uma tarifa de 50% sobre os produtos da União Europeia a partir de 1º de junho.

A Alemanha foi o maior exportador da UE para os EUA no ano passado, enviando mercadorias no valor de 161 bilhões de euros, de acordo com dados oficiais.

Mas Klingbeil disse à emissora pública alemã ARD que as tarifas colocam em risco os EUA e a economia alemã.

“Não devemos nos sentir provocados, mas nos concentrar no que está em jogo. Queremos uma solução conjunta com os EUA …. e quero dizer muito claramente aqui que isso também é do interesse dos EUA”, disse ele em uma entrevista.

“Todos os dados dos EUA relativos ao nível do dólar e dos títulos norte-americanos mostram que eles também devem ter interesse em trabalhar conosco”, acrescentou.

A Casa Branca suspendeu a maior parte das tarifas que Trump anunciou no início de abril contra quase todos os países do mundo depois que os investidores venderam os ativos dos EUA, incluindo títulos do governo e o dólar.

Trump deixou em vigor um imposto básico de 10% sobre a maioria das importações e, posteriormente, reduziu seu imposto de 145% sobre produtos chineses para 30%.

Um imposto de 50% sobre as importações da UE aumentaria os preços ao consumidor nos Estados Unidos, principalmente sobre carros, produtos farmacêuticos e maquinário alemães.

