Missão Impossível 8: Onde ver os filmes da franquia de Tom Cruise no streaming antes da estreia de O Acerto Final?

Missão Impossível – O Acerto Final estreia nos cinemas brasileiros no dia 22 de maio.

Missão Impossível – O Acerto Final está marcado para chegar aos cinemas brasileiros no dia 22 de maio. O oitavo capítulo da lendária saga de ação estrelada por Tom Cruise não só é um dos maiores lançamentos do ano, como também pode marcar o fim de uma era. Mesmo sem a confirmação oficial, há indícios de que esta seja a despedida da franquia depois de quase 30 anos.

A trama de Mission Impossible – The Final Reckoning acompanha os acontecimentos que sucederam o acidente de trem trágico que abalou a missão de Ethan Hunt e da tripulação do FMI para impedir as consequências trágicas da Inteligência Artificial Entity no sistema global de computadores, que está instalada em um submarino russo naufragado. Para isso ele terá que enfrentar Gabriel (Esai Morales), um homem do passado de Ethan que trabalha diretamente com a perigosa IA.

O filme é dirigido por Christopher McQuarrie e, além de Cruise, conta com Vanessa Kirby, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Esai Morales, Pom Klementieff, Henry Czerny, Nick Offerman, Hannah Waddingham, Angela Basset e Tramell Tillman no elenco.

Onde assistir aos filmes de Missão Impossível no streaming?

Antes do lançamento de Missão Impossível – O Acerto Final, vale relembrar o que aconteceu nos outros filmes da franquia, incluindo as façanhas mais impressionantes de Tom Cruise. Para ajudar na sua maratona, o AdoroCinema separou uma lista dos serviços de streaming nos quais você encontra os sete primeiros:

Missão Impossível (1996): Paramount+ (streaming); Telecine (streaming) Apple TV+ (aluguel e compra), Google Play (aluguel e compra) e Amazon Prime Video (aluguel e compra)

Missão Impossível 2 (2000): Paramount+ (streaming); Telecine (streaming) Apple TV+ (aluguel e compra), Google Play (aluguel e compra) e Amazon Prime Video (aluguel e compra)

Missão Impossível 3 (2006): Paramount+ (streaming); Telecine (streaming) Apple TV+ (aluguel e compra), Google Play (aluguel e compra) e Amazon Prime Video (aluguel e compra)

Missão Impossível – Protocolo Fantasma (2011): Paramount+ (streaming); Telecine (streaming); Apple TV+ (aluguel e compra); Google Play (aluguel e compra) e Amazon Prime Video (aluguel e compra)

Missão Impossível – Nação Secreta (2015): Paramount+ (streaming); Telecine (streaming); Apple TV+ (aluguel e compra); Google Play (aluguel e compra) e Amazon Prime Video (aluguel e compra)

Missão Impossível – Efeito Fallout (2011): Paramount+ (streaming); Telecine (streaming); Apple TV+ (aluguel e compra); Google Play (aluguel e compra) e Amazon Prime Video (aluguel e compra)

Missão Impossível – Acerto de Contas Parte 1(2023): Paramount+ (streaming); Apple TV+ (aluguel e compra); Google Play (aluguel e compra) e Amazon Prime Video (aluguel e compra)

Reprodução Adoro Cinema