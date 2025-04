“Esse não é o filme que apresentei”: 2 anos depois, fala a diretora do maior fracasso da Marvel

Nia DaCosta levou a sequência de um dos filmes de maior bilheteria do estúdio para a tela grande, mas foi um desastre comercial.

O ano mais baixo do Universo Cinematográfico Marvel é 2023. Dois anos atrás, o maior fracasso da franquia chegou aos cinemas. As Marvels, sequência de Capitã Marvel (2019), chegou aos cinemas quando a greve dos atores acabou e com o público exausto de tantas séries e filmes para ficar de olho. O filme arrecadou apenas 206,1 milhões de dólares no mundo todo. Agora, a diretora Nia DaCosta falou sobre sua experiência nos bastidores do projeto.

“Foi interessante porque chegou um ponto em que pensei: ‘OK, este não é o filme que eu propus, nem mesmo a primeira versão que filmei do filme'”, disse o cineasta ao The Playlist. “Então percebi que isso agora é uma experiência e que é uma curva de aprendizado e que isso o torna mais forte como cineasta em termos de sua capacidade de dirigir.”

DaCosta revelou em uma entrevista de 2023 que sua proposta original para o filme incluía Adam Warlock e viagem no tempo. Adam Warlock foi apresentado em uma cena pós-créditos de Guardiões da Galáxia Vol. 2 (2017) e finalmente estreou em Guardiões da Galáxia Vol. 3 (2023).

Will Poulter entrou na pele do personagem. Quanto à viagem no tempo, aqui está o que o cineasta disse no Jake’s Takes sobre o motivo de terem descartado o filme: “acho que eles tinham muita viagem no tempo em Loki, então não fizemos.”

As Marvels estava originalmente programado para estrear nos cinemas em 2022, mas o estúdio adiou para o final de 2023. “Eles tinham uma data e estavam trabalhando em certas coisas, e você tem que realmente se dedicar ao processo”, ela lembra. “A maneira como eles fazem esses filmes é muito diferente de como eu idealmente faria um filme. Você só precisa se dedicar ao processo e torcer pelo melhor.” Como ela acrescenta:

Desta vez não foi o melhor, mas de certa forma é preciso confiar na maquinaria. De um filme de bilheteria bilionária a um desastre de bilheteria.

O caso de As Marvels é curioso. Capitã Marvel, a estreia de Brie Larson como Carol Danvers, é um dos maiores sucessos do MCU, arrecadando 1,131 bilhão de dólares no mundo todo. O filme, dirigido por Anna Boden e Ryan Fleck, é o décimo primeiro filme de maior bilheteria da franquia.

As Marvels, ao contrário de Capitã Marvel, não era um projeto novo: chegou aos cinemas com o público cansado de tantas séries da Marvel no Disney+. Este filme, em particular, continha um personagem que estreou em um filme de ficção. Iman Vellani deu vida a Kamala Khan em Ms. Marvel (2022).

É verdade que não era necessário assistir a série para entender As Marvels, mas o personagem não conquistou muito os fãs. Isso, somado à falta de promoção do elenco devido à greve do sindicato de atores SAG-AFTRA — que começou em 14 de julho e terminou em 9 de novembro, dia em que As Marvels estreou nos cinemas — e às críticas pouco positivas, prejudicaram seriamente o filme.

No momento, nenhuma dos protagonistas da Marvel está oficialmente confirmada para Avengers: Doomsday, o novo grande evento do MCU. No entanto, o presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, revelou que há membros do elenco que ainda não foram anunciados.

Por outro lado, a cena pós-créditos de As Marvels sugeriu um futuro para Kamala Khan recrutando jovens super-heroínas como Kate Bishop (Hailee Steinfeld). Além disso, Yusuf Khan (Mohan Kapoor), pai de Kamala, apareceu recentemente em Demolidor: Renascido.

Por fim, os eventos ocorridos no final de As Marvels levam Monica Rambeau (Teyonah Parris) para outro universo onde ela conhece os X-Men. Tudo indica que esses super-heróis terão grandes aventuras, mas estamos na Marvel e as surpresas ficam para o final.

Reprodução: Adoro Cinemas