MRN promove encontro de fornecedores e reforça compromisso com a economia regional

O distrito de Porto Trombetas, em Oriximiná, no oeste paraense, sediou recentemente o Encontro de Fornecedores 2025 da Mineração Rio do Norte (MRN). O evento, que reuniu empresários, representantes de associações comerciais e empresas contratadas, teve como objetivo fortalecer os laços com o comércio regional e ampliar as oportunidades de negócios nas cidades do Oeste do Pará.

A iniciativa contemplou três dias de programação, com atividades voltadas à aproximação entre os diferentes elos da cadeia de suprimentos. Participaram fornecedores (atuais e potenciais) dos municípios de Santarém, Óbidos, Terra Santa e Oriximiná, em um ambiente que favoreceu a troca de experiências, a apresentação de portfólios e a discussão de melhorias nos processos de cadastro, cotação e compras.

Durante o encontro, representantes da MRN e de entidades parceiras apresentaram informações estratégicas sobre demandas e projetos em andamento, que abrem novas frentes de atuação para empresas locais. “Ao longo de 2025, a MRN desenvolveu uma estratégia para intensificar essa aproximação voltada ao desenvolvimento de fornecedores e que atenda às demandas que podem ser geradas com o Projeto Novas Minas (PNM). Apresentamos as necessidades da empresa e de suas contratadas e oferecemos a oportunidade de surgirem novos fornecedores na região”, explicou Alberto Juliê, consultor de Relações Institucionais da MRN.

A diversidade dos segmentos presentes, que incluiu áreas como construção civil, manutenção, caldeiraria, hotelaria, refrigeração e autopeças, reforçou a relevância da cadeia de suprimentos regional para a sustentabilidade das operações da empresa. Para Alexandre Chaves, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Santarém (ACES), eventos como este geram valor para todos os envolvidos: “Temos pregado sustentabilidade, e ela inclui fazer negócios que fortalecem e geram valor agregado para todas as partes”, afirmou.

O encontro também contou com a participação de lideranças femininas e empreendedoras locais. Santana Andrade, presidente da Associação de Empresárias Mulheres de Oriximiná, destacou o impacto positivo para os negócios da região. “Essa é uma grande oportunidade de apresentar os nossos serviços. Precisamos desse apoio, já que o setor passa por um momento difícil. Somos capazes de oferecer produtos e atender com excelência à MRN”, disse.

Para Laurindo de Jesus, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Terra Santa (ACETS), o evento deixou uma boa perspectiva para os envolvidos. “A gente sente que o nosso pessoal voltou animado e com mais estímulo para trabalhar com a MRN”, observou.

A articulação institucional foi outro ponto de destaque do encontro. O evento contou com o acompanhamento da Redes, iniciativa da Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA), que busca incentivar o desenvolvimento sustentável na região. “Quando a necessidade da indústria dialoga com o fornecedor local, faz com que a economia gire localmente. Nosso papel, enquanto federação, é fazer essa articulação para que todos tenham oportunidades de crescimento”, detalha Eurípedes Amorim, gerente de Projetos da Redes FIEPA.

Para Diogo Cavalcante, gerente de Aquisição e Logística da MRN, o evento reforça o papel estratégico da empresa e dos fornecedores no desenvolvimento econômico da região. “Esperamos que esse encontro tenha gerado oportunidades reais de negócios na região e siga fortalecendo parcerias duradouras no Oeste do Pará. Estamos satisfeitos com a realização e a união de forças de trabalho entre todos os envolvidos”, destacou.

Imagens: Divulgação