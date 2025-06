Polícia Militar do Pará emite nota sobre Major flagrado agredindo a mãe

Um vídeo que circula amplamente nas redes sociais mostra o Major da Polícia Militar do Pará, José Rogério Holanda, em uma grave denúncia de violência familiar. As imagens, chocantes, o flagra agredindo verbal e fisicamente a própria mãe em frente à casa da família, no bairro da Pedreira, em Belém. O caso já está sob investigação da Corregedoria da corporação.

No início do vídeo, o Major Holanda discute com a mãe, acusando-a de ter agredido o cachorro da família. Em seguida, ele dá um tapa no celular que gravava a cena, derrubando o aparelho. Quando a mulher tenta recuperar o telefone, é novamente atacada verbalmente pelo major, que diz: “Quem filma polícia é vagabundo” e ameaça: “Eu vou jogar esse celular na piscina”.

Um homem, que parece ser o pai do major, tenta intervir, repreendendo o policial com a frase: “Respeita a tua mãe”. Apesar disso, Rogério avança sobre a idosa e a empurra, o que é audível no vídeo. O mesmo homem então segura o agressor e o afasta, questionando: “Tu estás ficando doido?”

As cenas causaram indignação e forte repercussão na internet. Diante da pressão pública, a Polícia Militar do Pará emitiu uma nota oficial.

Posição da Polícia Militar

“A Polícia Militar do Pará informa que, ao tomar conhecimento do vídeo que circula nas redes sociais envolvendo um oficial da corporação, a Corregedoria determinou a instauração imediata de um procedimento apuratório. A instituição reitera seu compromisso com a ética, o respeito aos direitos humanos e a conduta ilibada de seus integrantes”, diz o comunicado da PM.

Até o momento, não há confirmação se a mãe do major formalizou uma denúncia contra ele ou se solicitou medidas protetivas. A Polícia Civil também não se manifestou oficialmente sobre o caso.

Caso a agressão seja comprovada, o Major José Rogério Holanda poderá enfrentar responsabilização administrativa e criminal, com base na Lei Maria da Penha e no Código Penal Militar.

Casos como este reforçam a importância de denunciar a violência familiar. Se você ou alguém que conhece precisa de ajuda, procure os canais de denúncia.