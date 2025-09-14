Mundial de Boxe: Brasil é ouro no feminino e leva três pratas com os homens

Rebeca Lima subiu ao lugar mais alto do pódio e fez história para o Brasil; Yuri Falcão, Isaiais Ribeiro e Luiz Bolinha também faturam
O Brasil conquistou, neste domingo (14), quatro medalhas no Mundial de Boxe. Rebeca Lima, Yuri Falcão, Isaiais Ribeiro e Luiz Bolinha fizeram história para o esporte nacional.
A boxeadora foi a única do grupo que conseguiu subir no lugar mais alto do pódio. Ela levou o ouro na categoria até 60kg, despachando a polonesa Aneta Rygielska na grande final.
Os demais ficaram com a prata. Yuri Falcão representou o Brasil na categoria até 65kg, Luiz Bolinha na de 60kg e Isaiais Ribeiro na de até 90kg. O trio é esperança para o esporte brasileiro nas Olimpíadas de Los Angeles, em 2028.
O evento foi disputado em Liverpool, na Inglaterra.
Ben Roberts Photo/Getty Images