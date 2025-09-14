domingo, setembro 14, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeESPORTE
ESPORTE

Mundial de Boxe: Brasil é ouro no feminino e leva três pratas com os homens

Rebeca Lima subiu ao lugar mais alto do pódio e fez história para o Brasil; Yuri Falcão, Isaiais Ribeiro e Luiz Bolinha também faturam

Da CNN

O Brasil conquistou, neste domingo (14), quatro medalhas no Mundial de Boxe. Rebeca Lima, Yuri Falcão, Isaiais Ribeiro e Luiz Bolinha fizeram história para o esporte nacional.

A boxeadora foi a única do grupo que conseguiu subir no lugar mais alto do pódio. Ela levou o ouro na categoria até 60kg, despachando a polonesa Aneta Rygielska na grande final.

Os demais ficaram com a prata. Yuri Falcão representou o Brasil na categoria até 65kg, Luiz Bolinha na de 60kg e Isaiais Ribeiro na de até 90kg. O trio é esperança para o esporte brasileiro nas Olimpíadas de Los Angeles, em 2028.

O evento foi disputado em Liverpool, na Inglaterra.

Ben Roberts Photo/Getty Images

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Rebeca Andrade revela quando vai se aposentar da ginástica olímpica
Próximo artigo
Premiação milionária: quanto Corinthians faturou com título do Feminino

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,273FansLike
3,606FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315