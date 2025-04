Belém recebe da ICLEI O Plano de Ação Climática

O prefeito Igor Normando recebeu representantes da rede global “Governos Locais Para a Sustentabilidade” (ICLEI) para discutir sobre mudanças climáticas no território de Belém e definir modelos de gestão e planos de ação para enfrentar o problema na capital paraense. Rodrigo Corradi, diretor do ICLEI Brasil e secretário adjunto do ICLEI na América Latina, e Hugo Salomão, diretor Sênior para a COP-30 do ICLEI, participaram da reunião realizada no Palácio Antônio Lemos, na terça-feira (22).

A reunião com o ICLEI representou mais uma etapa de discussões em preparação à 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP-30), que ocorrerá em Belém, em novembro deste ano.

Durante o encontro com o prefeito de Belém, os representantes da ICLEI entregaram ao gestor municipal um relatório produzido pela instituição, chamado de Plano Local de Ação Climática (PLAC) de Belém. O documento, produzido ao longo de 18 meses, recebeu financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Governo Alemão. Ele apresenta uma análise detalhada dos diagnósticos ambientais de Belém e propõe ações específicas com base nesses diagnósticos.

VULNERABILIDADE CLIMÁTICA

Os representantes da ECLEI ressaltaram que, entre os problemas identificados na capital paraense que contribuem para o aumento dos gases estufa e prejudicam o meio ambiente, estão o transporte e a destinação do lixo. O estudo também aponta vulnerabilidades climáticas como o risco de inundação, risco de erosão e risco de ilha de calor na cidade. Sobre este último, a diretora regional do Pacto de Prefeitas e Prefeitos pelo Clima e Energia, Helinah Cardoso, também presente na reunião, lembrou que: “já foi divulgado um estudo da CarbonPlan, em colaboração com o The Washington Post, que indica que Belém será a segunda cidade mais quente do mundo até 2050”.

No Plano Local de Ação Climática propõe soluções com “uma estratégia detalhada e ações concretas para que a cidade alcance a neutralidade das emissões de gases de efeito estufa até 2050, e aumente sua capacidade de adaptação aos efeitos das mudanças climáticas”, segundo Rodrigo Corradi. Para isso, o documento inclui uma ampla mobilização social, elaboração e análise detalhada dos diagnósticos ambientais locais e definição de ações específicas.

“A entrega desse relatório à prefeitura mostra que estamos alinhados com instituições sérias e, portanto, temos um instrumento para realizar mudanças na prática”, disse o prefeito Igor Normando sobre o documento recebido. “Muito se fala sobre os problemas climáticos, que precisamos resolvê-los, mas o assunto, na maioria das vezes, fica apenas na fala mesmo. E nós não queremos isso, nós queremos diminuir os impactos climáticos na prática. E eu quero que essa prática esteja atrelada aos problemas reais da vida das pessoas de Belém, da Amazônia. Fazer a COP-30 aqui será uma reparação histórica, pois vamos discutir sobre a Amazônia, na Amazônia e para a Amazônia”, acrescentou.

Também participaram da reunião a embaixadora da Alemanha no Brasil, Bettina Cadenbach; a secretária municipal de Meio Ambiente e Clima, Juliana Nobre; o secretário de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão, Humberto Spindola; o secretário extraordinário para a COP-30, André Godinho, entre outras autoridades locais, nacionais e internacionais.

A titular da Secretaria de Meio Ambiente e Clima, Juliana Nobre, salientou que o relatório é de extrema importância e que o documento está afinado com as políticas públicas que a prefeitura vem realizando desde o início da gestão. “Como o projeto ‘Cidade Verde’, que visa ampliar as áreas verdes nos espaços urbanos de Belém. O ‘Belém Limpa’, que evita alagamentos e intensificou a limpeza na cidade, tudo isso demonstra que já estamos realizando ações visando a construção de uma cidade melhor para todos”, destacou.

ICLEI

Governos Locais pela Sustentabilidade é uma rede global que trabalha com mais de 2.500 governos locais e regionais comprometidos com o desenvolvimento urbano sustentável. Atuando em mais de 125 países, influenciam políticas de sustentabilidade e impulsionam ações locais para um desenvolvimento com zero emissão, baseado na natureza, equitativo, resiliente e circular.

Da Agência Belém