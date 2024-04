Pescadores localizam embarcação com mais de 20 corpos em decomposição em Bragança

Uma embarcação foi localizada à deriva no Oceano Atlântico por pescadores da região de Bragança, no nordeste paraense, na manhã deste sábado, 13. As suspeitas é que sejam haitianos foragidos que teriam atravessado o mar e perecido durante a longa viagem.

A informação foi confirmada pelo delegado Alexandre Calvinho, da Delegacia Seccional Urbana de Bragança, que acionou o Corpo de Bombeiros Militar e a perícia do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, órgão de Castanhal.

Também a Marinha do Brasil foi acionada. Os fatos já estão sob apuração, mas apenas com os laudos a serem expedidos pelo Instituto Médico Legal é que poderá se saber o que teria levado às mortes dos ocupantes da embarcação, que foi rebocada para a localidade de Quatipuru, entre os municípios de Tracuateua e Bragança, segundo informou a polícia.

Pescadores que encontraram a embarcação, inicialmente, suspeitaram que seria um barco pesqueiro, porém, ao se aproximarem, perceberam que não se tratava de uma embarcação brasileira e que talvez se trate de foragidos estrangeiros, possivelmente do Haiti.

A Polícia Civil trabalha no levantamento dos fatos e ainda não divulgou o número certo de pessoas mortas dentro da embarcação.

Imagem: Reprodução/Redes Sociais