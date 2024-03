Moraes dá prazo para PGR decidir se indicia Jair Bolsonaro

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou um prazo de 15 dias para que a Procuradoria-Geral da República (PGR) apresente sua posição sobre o relatório da Polícia Federal (PF) que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 16 pessoas em função de um suposto esquema de fraude em cartões de vacina. As informações são do site O Antagonista.

A PGR deve decidir se apresentará ou não uma denúncia formal.

Embora o relatório da PF tenha solicitado o indiciamento de Jair Bolsonaro e outras 15 pessoas, a PGR não é obrigada a seguir essa recomendação. O órgão tem também a opção de denunciar apenas parte dos envolvidos ou solicitar o arquivamento do caso.

RELATÓRIO PF

Bolsonaro integra a lista de 17 pessoas que foram indiciadas, nesta segunda-feira (18), pela Polícia Federal (PF) no inquérito que apura a suposta falsificação de certificados de vacinas de Covid-19. O caso agora seguirá para o Ministério Público, que decidirá se apresenta denúncia à Justiça.

Ao decidir pelo indiciamento, a PF acusou o ex-chefe do Executivo pela suposta prática dos crimes de associação criminosa e inserção de dados falsos. Além de Bolsonaro, foram indiciados o tenente-coronel Mauro Cid, o deputado federal Gutemberg Reis (MDB-RJ) e mais 14 pessoas. No caso de Cid, também foi apontada a suposta prática de crime de uso indevido de documento falso.

Desde o ano passado, o ex-presidente virou alvo de uma operação que apurava um suposto esquema de adulteração de cartões de vacina. No dia 3 de maio, agentes da PF estiveram na casa de Bolsonaro e apreenderam o celular dele.

Na data em que as buscas foram realizadas, Bolsonaro conversou com jornalistas e negou veementemente ter se vacinado contra a Covid-19. Além disso, o ex-presidente também disse não ter ocorrido adulteração nos dados do cartão dele e da filha, Laura.

Também no dia 3 de maio, a PF prendeu seis pessoas, entre elas o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro durante o mandato dele como presidente da República. A polícia diz que teriam sido emitidos certificados de vacinação com dados falsos em nome de Bolsonaro e da filha dele, Laura; além de Cid, da esposa dele e das três filhas do casal.

Procurada pelo portal UOL, a defesa de Bolsonaro afirmou “estranhar” o procedimento. Os advogados informam ainda que chegaram a tentar, por volta das 19h desta segunda-feira (18), obter atualizações do processo, mas não constava nenhuma novidade.

Veja a lista completa dos indiciados:

– Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República;

– Mauro Barbosa Cid, tenente-coronel do Exército e ex-ajudante de ordens da Presidência da República;

– Gabriela Santiago Cid, esposa da Mauro Cid;

– Gutemberg Reis de Oliveira, deputado federal (MDB-RJ);

– Luis Marcos dos Reis, sargento do Exército que integrava a equipe de Mauro Cid;

– Farley Vinicius Alcântara, médico que teria emitido cartão falso de vacina para a família de Cid;

– Eduardo Crespo Alves, militar;

– Paulo Sérgio da Costa Ferreira;

– Ailton Gonçalves Barros, ex-major do Exército;

– Marcelo Fernandes Holanda;

– Camila Paulino Alves Soares, enfermeira da prefeitura de Duque de Caxias;

– João Carlos de Sousa Brecha, então secretário de Governo de Duque de Caxias;

– Marcelo Costa Câmara, assessor especial de Bolsonaro;

– Max Guilherme Machado de Moura, assessor e segurança de Bolsonaro;

– Sergio Rocha Cordeiro, assessor e segurança de Bolsonaro;

– Cláudia Helena Acosta Rodrigues da Silva, servidora de Duque de Caxias;

– Célia Serrano da Silva.

Fonte: Pleno News Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF