Na lanterna, Paysandu perde para o CRB e vê rebaixamento se aproximar

O Paysandu foi derrotado pelo CRB por 2 a 0 na tarde deste sábado (30), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O resultado agrava a crise do Papão, que segue na lanterna da competição e não consegue reagir na luta contra o rebaixamento.

A equipe alagoana, que buscava a recuperação em casa, se impôs no jogo, enquanto o Paysandu, em um momento delicado, não conseguiu criar oportunidades claras de gol. Com mais essa derrota, o time paraense amplia sua sequência negativa para sete jogos sem vencer, incluindo quatro derrotas consecutivas.

A situação do Paysandu é cada vez mais crítica. A falta de resultados e o desempenho abaixo do esperado tornam a saída da zona de rebaixamento um desafio cada vez maior. A torcida, que acompanha de perto a difícil trajetória da equipe, espera uma mudança de postura urgente para que o clube não caia para a Série C do ano que vem.

Resumo do jogo

O primeiro gol da partida saiu no início do segundo tempo, aos 3 minutos. Thiaguinho recebeu um bom passe na grande área, driblou o marcador e finalizou com precisão, sem dar chances ao goleiro Gabriel Mesquita.

Nos acréscimos, Anselmo Ramon marcou o gol que selou a vitória. Em um rápido contra-ataque, ele fechou o placar em 2 a 0 para o time alagoano.

Por Marina Moreira

Foto: Ascom Paysandu

