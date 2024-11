Na tarde desta sexta-feira (15), bombeiros combatem focos de incêndio no bairro da Condor

Na tarde de hoje (15), por volta das 15h30, duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para combater os focos incêndio que atingiu uma área particular localizado no bairro da Condor.

As equipes encontraram o local e iniciaram imediatamente os procedimentos de controle do fogo.Com o objetivo de facilitar o acesso aos focos de incêndio ainda ativos e remover os materiais combustíveis, uma retroescavadeira foi empregada desde as primeiras horas da manhã.

Os trabalhos estão sendo realizados de forma gradual e cuidadosa para evitar a reativação das chamas. A previsão é que a área esteja segura e os riscos de novos incêndios sejam eliminados em um prazo de pelo menos cinco dias.

Fotos: A Província do Pará