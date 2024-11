Em Itaituba, UTIs Neonatais e Pediátricas salvam vidas de bebês no Hospital do Tapajós

No Hospital Regional do Tapajós (HRT), em Itaituba, sudoeste do Pará, o governo do Estado mantém uma estrutura de UTI neonatal, pediátrica e uma unidade Canguru, destinada a cuidar de bebês prematuros e gestantes de alto risco.

De janeiro a outubro deste ano, 228 bebês nasceram na unidade. Muitos deles foram recebidos de toda a região do Tapajós, alguns passando por internações prolongadas até ganharem força para receber alta e voltarem para casa da família.

Com atendimento humanizado e infraestrutura avançada, o hospital se destaca no atendimento a neonatos de toda a região do Tapajós.

Cíntia Cardoso, mãe de Maria Cecília, conta sua experiência após o nascimento prematuro da filha, que veio ao mundo com apenas 31 semanas de gestação, pesando 1,290 kg.

“Foi uma luta. Ela ficou mais de 30 dias na UTI neonatal, e os médicos e enfermeiros não mediram esforços. Depois, foi para a unidade Canguru, onde continuou ganhando peso até ficar forte o suficiente para vir para casa. Sou muito grata a toda equipe”, relembra a mãe, emocionada.

Para o diretor técnico do Regional do Tapajós, Dr. Lucas Vergani, a unidade está preparada para receber esses bebês com toda a necessidade de infraestrutura. “Temos UTIs neonatais e pediátricas com equipamentos de ponta, como incubadoras, ventiladores mecânicos e monitores específicos para acompanhamento constante de pequenos pacientes. Além disso, contamos com uma equipe especializada de neonatologistas, enfermeiros e fisioterapeutas para atender as necessidades desses bebês”, explica o diretor.

O enfermeiro Carlos Henrique acrescenta que a dedicação da equipe faz toda a diferença na recuperação dos bebês prematuros. “Nossos profissionais, incluindo neonatologistas, enfermeiros especializados e fisioterapeutas, trabalham dia e noite para dar suporte a esses bebês. É um trabalho que exige muito preparo e dedicação, mas ver o progresso deles é recompensador. A estrutura e o preparo da equipe foram aumentados significativamente para a sobrevivência e o desenvolvimento dos nossos pequenos pacientes”, detalhando.

O diretor-geral do Regional do Tapajós, Jefferson Barbosa, destaca ainda o serviço oferecido para gestantes de alto risco, como Cíntia, que causou uma gravidez com diabetes gestacional. “Oferecemos um pré-natal especializado para gestantes com hipertensão, diabetes e outras condições que podem resultar em partos prematuros. Nosso objetivo é reduzir as complicações e aumentar as chances de um parto seguro. Além disso, realizamos campanhas e iniciativas para informar a população, especialmente aquelas que vivem em áreas rurais e remotas, sobre a importância do acompanhamento médico regular”, afirma Jefferson.

Como parte do compromisso com a saúde materna e neonatal, o Regional do Tapajós também planejou uma vasta programação para a segunda quinzena de novembro. Organizada pela Comissão de Humanização da unidade, a programação envolve uma equipe multiprofissional e incluirá a primeira “Oficina de Cuidado com Recém-nascido Prematuro”, voltada para orientar gestantes e familiares sobre os cuidados com os bebês prematuros.

O Hospital Regional do Tapajós oferece 153 leitos de internação, distribuídos estrategicamente para atender às diversas necessidades, incluindo leitos clínicos cirúrgicos, médicos, de UTIs adulto, pediátrica, neonatal, ginecológicos e obstétricos, além de leitos UCI (Unidade de Cuidados Intermediários) Canguru.

Texto de Sammya Ferreira

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação