Saque PIS/Pasep é liberado pela Caixa

O programa de saque das cotas do PIS/Pasep é direcionado aos trabalhadores que exerceram suas atividades profissionais entre 1971 e 1988. Administrada pela Caixa Econômica Federal, essa iniciativa já beneficiou uma parcela significativa da população. Para ser elegível, o trabalhador deve ter vínculo formal durante o período mencionado e estar registrado no Fundo entre esses anos.

Além dos trabalhadores que ainda não retiraram seus valores, herdeiros ou dependentes também podem requerer o saque caso o titular tenha falecido. Esse processo tem caráter irrevogável, ou seja, é feito em uma única parcela, sem possibilidade de novos recebimentos referente ao mesmo valor.

Como as Cotas do PIS/Pasep se Diferenciam do Abono Salarial?

A distinção entre as cotas do PIS/Pasep e o abono salarial é fundamental para evitar confusões. As cotas são um benefício acumulado ao longo dos anos de trabalho entre 1971 e 1988, pago apenas uma vez. Já o abono salarial é concedido anualmente aos trabalhadores que recebem até dois salários mínimos mensais, de acordo com o tempo de serviço no ano base e outros critérios estabelecidos pela legislação vigente.

Compreender essas diferenças é essencial para evitar equívocos ao buscar esses benefícios e garantir que o trabalhador saiba exatamente qual valor pode ser solicitado.

Como Consultar se Há Cotas Disponíveis para Saque?

A consulta das cotas do PIS/Pasep pode ser realizada por meio do aplicativo FGTS ou no site oficial da Caixa. Para verificar se possui valores disponíveis, o trabalhador deve informar dados pessoais e o registro de emprego entre 1971 e 1988. Para os herdeiros, é imprescindível a apresentação de documentos legais que comprovem a sucessão, como inventários e certidões de óbito do titular.

Essa consulta é prática e permite que tanto os trabalhadores quanto seus herdeiros financeiros possam planejar o uso do recurso de forma eficiente e tranquila.

Quais São as Datas de Pagamento em 2024?

Os pagamentos das cotas do PIS/Pasep em 2024 estão programados para serem liberados conforme o número final do cartão do benefício. Com datas distribuídas entre os meses de agosto e setembro, a iniciativa busca agilizar o processo de retirada, evitando filas e congestionamentos bancários. As datas de pagamento são:

Final 1: 26 de agosto

Final 2: 27 de agosto

Final 3: 28 de agosto

Final 4: 29 de agosto

Final 5: 30 de agosto

Final 6: 2 de setembro

Final 7: 3 de setembro

Final 8: 4 de setembro

Final 9: 5 de setembro

Final 0: 6 de setembro

Qual é o Processo para Realizar o Saque?

O saque das cotas do PIS/Pasep pode ser efetuado de diversas formas. O titular pode utilizar um cartão magnético em terminais de autoatendimento ou diretamente em agências bancárias e lotéricas. Na era digital, o aplicativo bancário também oferece a conveniência de gerir o saque por meio de transferências online.

Para os herdeiros, é imprescindível comparecer à agência da Caixa com a documentação exigida para formalizar a retirada. Esse cuidado assegura que o benefício alcance quem realmente tem direito, seja diretamente ou por meio de herança.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Alison Nunes Calazans / Shutterstock.com.