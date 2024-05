Natação do Clube do Remo vence Festival CBDA- Troféu Kako Caminha no Ceará

No festival CBDA Norte Nordeste Mirim Petiz – Troféu Kako Caminha, edição LV, realizado na cidade de Fortaleza, a natação do Clube do Remo deu show na piscina alencarina. A garotada azulina mostrou o poderio da ‘Natação Campeã’ do Clube do Remo com 56 medalhas na bagagem do clube da Av. Nazaré.

Os atletas comandados pelos técnicos Aurélio Dantas, Fábio Aquino e Lian Dantas conquistaram 18 medalhas de ouro; 16 de prata e mais 20 de bronze.

No cômputo geral, a equipe remista somou 3.342 pontos ao longo de três dias de competição na piscina olímpica do Centro de Formação Olímpica- CFO.

A conquista da ‘molecada’ azulina representa a superioridade da natação com o tricampeonato do troféu ‘Kako Caminha’.

Pietra Figueiredo, está entre os destaques da equipe com seis medalhas ganhas. Foram três de ouro e três de prata. Resultado considerado excelente pelo pai Fred Figueiredo e pela avó Mariléia que acompanharam suas respectivas provas.

Neste próximo fim de semana ela participará do Paraense de Piscina Curta. E depois do torneio Mapará [interfederativo de clubes- Pará, Maranhão e Amapá].

Na segunda quinzena de junho viajará para o Rio de Janeiro onde competirá no Campeonato Carioca de Natação, além de treinar o Flamengo.

“O sonho dela [Pietra] é quebrar os recordes estabelecidos pelo seu pai [Fred] quando nadava pelo Clube do Remo. Vamos em frente em busca dos objetivos dela”, conta Mariléia Figueiredo. (Colaborou Braz Chucre/Ronabar)

