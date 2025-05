“Nenhum deles”: Emma Watson deu uma resposta clara sobre com quem Hermione não deveria ficar em Harry Potter

A atriz deixou suas preferências muito claras há uma década.

Embora a saga deixe um final muito claro para Hermione no terreno amoroso e determine que ela se casa com Ron – e que, inclusive, possivelmente se divorciariam um tempo depois, segundo o que pensa Rupert Grint -, os fãs sempre elaboraram suas próprias teorias e têm sua opinião a respeito. Há quem concorde com o que foi escrito nos livros e há quem teria terminado de outra forma.

Em todo caso, o que pensam os envolvidos? Porque Emma Watson falou sobre isso em seu tempo e também tem uma ideia bem clara do futuro de sua personagem.

Em 2014, durante a promoção do filme Noé, Watson apareceu no canal do YouTube Smosh e deu uma surpresa a Jovenshire, membro da equipe que é um fã declarado. Ele pensava que entrevistaria o colega da atriz mas acabou se encontrando com ela. Durante a conversa, surgiu a pergunta se Ron era a escolha correta para Hermione.

Hum… nenhum deles

Claro, Jovenshire não ia se contentar com essa resposta e insistiu, então Watson deu preferência ao time do Ron – talvez tenha tomado a saída mais fácil para sair bem da situação.

Como dizemos, Rupert Grint deu uma resposta mais elaborada sobre a relação entre Ron e Hermione e não foi muito otimista. “Provavelmente, Ron já se divorciou de Hermione. Não acho que esse relacionamento tenha acabado muito bem”, declarou em um encontro de fãs nos Estúdios Universal de Orlando, “[Ron] está vivendo sozinho em um apartamento de um quarto. Não conseguiu um emprego”.

J.K. Rowling também confessou em 2014 que o casal provavelmente precisaria “de um pouco de terapia” para funcionar. “Ele deveria trabalhar um pouco em sua autoestima e ela em ser menos crítica”, apontou.

Adoro Cinema – Giovanni Rodrigues

Foto: Reprodução