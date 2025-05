“De tirar o fôlego”: Tom Cruise realizou um sonho de infância durante as filmagens de Missão Impossível 8

Missão Impossível – O Acerto Final estreará nos cinemas brasileiros no dia 22 de maio.

Missão Impossível – O Acerto Final é o oitavo capítulo da franquia de Ethan Hunt, um agente secreto estrelado brilhantemente por Tom Cruise. Dirigido por Christopher McQuarrie, o longa-metragem conta com um time amplamente famoso de atores, composto por Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Ving Rhames e mais.

Durante uma entrevista recente para a revista People, Cruise compartilhou alguns detalhes do filme em questão, revelando que durante as gravações realizou um sonho de infância. Para quem não sabe, Missão Impossível 8 conta com uma sequência onde Hunt se pendura nas asas de um avião biplano da década de 1940, rastejando, depois para dentro da aeronave.

“Imaginei realizar essa mesma acrobacia na minha infância. Lembro-me de ver filmagens antigas de andar sobre as asas”, revelou Cruise. “Aquelas aeronaves voavam a, sei lá, 65, 80 quilômetros por hora. Esta aeronave chega a mais de 193 quilômetros por hora. Na hora, percebi que é de tirar o fôlego”, completou.

Quem ficou impressionado com a performance de Cruise foi o diretor McQuarrie, chegando a chamá-lo de “uma equipe de filmagem de uma pessoa só”. Não é novidade que, desde sempre, o ator é responsável por realizar suas cenas sem o uso de dublês ou efeitos especiais, ponto que arrancou o seguinte comentário do coordenador de acrobacias, Wade Eastwood:

“Garanto que não houve uma única cena que não fosse de um avião voando de verdade.”

Dando continuidade aos acontecimentos de Missão Impossível 7: Acerto de Contas Parte 1, Missão Impossível – O Acerto Final colocará Hunt e sua equipe no encalço de uma perigosa inteligência artificial conhecida como A Entidade.

Foto: Reprodução

Adoro Cinema- Rafael Felizardo -Redator | Crítico