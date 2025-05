Nunca verá a luz do dia: Netflix cancelou lançamento de ficção científica com Halle Berry

Gravações finalizadas em 2021 acabaram arquivadas mesmo em fase de pós-produção.

Muitos não sabem, mas no início de 2024, a Netflix engavetou o desenvolvimento de um longa-metragem de ficção científica que seria estrelado por Halle Berry. Intitulado The Mothership, suas filmagens terminaram em 2021, mas diversos atrasos na fase de pós-produção levaram ao total cancelamento do projeto.

Dirigido por Matthew Charman, The Mothership traria Berry no papel principal de Sara Morse, uma fazendeira e mãe rural cuja vida é perturbada de forma angustiante quando seu marido desaparece sem deixar rastros. A partir daí, ela descobre um artefato alienígena em sua propriedade, ponto que impulsiona a busca da mulher pelo esposo abduzido.

POR QUE A NETFLIX CANCELOU THE MOTHERSHIP?

Quando The Mothership foi oficialmente arquivado, a Netflix deu a desculpa frequentemente usada de que diferenças criativas atrapalharam o projeto, mas especula-se que pode ter havido mais em jogo. Como dito anteriormente, o longa estava em fase avançada de pós-produção e sofreu inúmeros atrasos, fazendo com que sua data de lançamento fosse constantemente adiada.

De acordo com informações do The Hollywood Reporter, dificuldades devido às restrições de filmagem causadas pela COVID-19 e inúmeras reescritas no roteiro foram responsáveis pelo cancelamento. Havia também uma nova liderança na Netflix que supostamente não compartilhava o mesmo entusiasmo pelo filme que os produtores, um ponto-chave para o revés.

O golpe de misericórdia em The Mothership pode ter vindo dos atores mirins do longa – embora não tenha sido culpa deles. Como a pós-produção acabou se estendendo por anos, os jovens envelheceram demais para seus papéis, parecendo muito mais velhos do que quando a gravação principal foi concluída. Com um investimento de 40 milhões de dólares até aquele momento, as refilmagens necessárias inflariam o orçamento além de números considerados viáveis, colocando, então, a pá de cal por cima de todo o trabalho.

