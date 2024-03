No 3º mandato, Lula diz que vai acabar com a fome no Brasil

Nesta terça-feira (5), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que o combate à fome é sua prioridade. Segundo o petista, os ministros de seu governo terão que ter recursos para ações no país.

Lula prometeu erradicar a fome no país até o fim de seu mandato.

– Eu comecei dizendo que o mundo não deveria ter fome porque já produz o suficiente. O problema é que falta dinheiro. Na hora que tiver dinheiro circulando na mão do povo pobre para poder comprar, todo mundo vai querer vender. […] Nosso programa só não dará certo se a gente virar burocrata, se a gente virar preguiçoso e não trabalhar – declarou.

As declarações foram dadas diante de membros do Conselho Nacional de Segurança Alimentar (Consea), na primeira reunião plenária do grupo, no Palácio do Planalto.

Lula cobrou o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, pela atualização do CadÚnico.

– Quando você for pedir dinheiro para o ministro e ele falar que não tem, ele vai ter que botar a mão no bolso para combater a fome – falou o chefe do Executivo.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/ Andre Borges