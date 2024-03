EUA: Joe Biden é derrotado nas primárias da Samoa Americana

A ilha de Samoa Americana, um pequeno território do Pacífico Sul incorporado aos Estados Unidos, deu ao presidente Joe Biden a primeira derrota até aqui nas primárias que definem o candidato pelo Partido Democrata às eleições presidenciais de novembro.

O presidente americano perdeu para o empresário Jason Palmer, que, de acordo com projeções da imprensa americana, obteve 56% dos votos contra 44% de Biden. Com o resultado, Palmer obteve 51 delegados contra 40 do atual chefe de Estado.

Os democratas realizaram primárias em 15 estados na chamada Superterça dentro do processo de primárias, que distribuíam um total de 1.420 delegados dos 1.968 necessários para garantir a candidatura, que será anunciada na convenção nacional da legenda, em agosto, em Chicago.

Palmer, de 52 anos, disse nesta terça (5) que oferece uma “nova perspectiva alinhada com os desejos e as lutas atuais” dos cidadãos, e pediu às pessoas que votassem nele para “reconstruir o sonho americano juntos”.

*EFE

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/EPA/JIM LO SCALZO/POOL