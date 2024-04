ANDERSON LEONARDO, DO MOLEJO, TEM PIORA E QUADRO É GRAVÍSSIMO

O cantor Anderson Leonardo, do Molejo, internado devido a um tipo raro de câncer, sofreu uma piora no quadro e se encontra em estado gravíssimo. O estado de saúde do vocalista foi atualizado na manhã desta sexta-feira (26/4), por meio da assessoria do Molejo, ao G1, e confirmado peloportal LeoDias.

Anderson está internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro desde o início desta semana. Havia apenas 11 dias que ele estava no quarto, quando precisou voltar para o outro tratamento. Também nesta semana foi-se feito uma corrente de pedidos de doação de sangue para o artista.

No retorno para a UTI, os médicos do pagodeiro deixaram claro que não há previsão de alta: “O Hospital Unimed-Rio informa que Anderson de Oliveira foi transferido para a unidade de terapia intensiva. No momento, não há previsão de alta do paciente dessa unidade”.

Anderson trata um câncer na região inguinal desde 2022. Uma das características desse quadro é a metástase, quando a doença se espalha para outras partes do corpo.

Fonte: Portal Léo Dias/Foto: Reprodução