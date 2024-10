Tensão: Coreia do Norte causa explosões perto da fronteira com o Sul

Nesta terça (15/10), a Coreia do Norte realizou explosões em duas importantes rotas que conectam o país ao sul da península coreana, segundo informações do Estado-Maior Conjunto (JCS) da Coreia do Sul. As explosões ocorreram nas linhas Gyeongui e Donghae, situadas respectivamente nas costas oeste e leste. Embora essas vias não estejam em uso há anos, o incidente destaca um preocupante aumento nas tensões entre as duas nações.

Enquanto as vias destruídas permanecem desativadas, o significado simbólico das explosões não pode ser ignorado. A ação da Coreia do Norte acontece em meio a um período de elevada retórica entre os líderes das duas Coreias. A destruição das estradas sublinha a crescente hostilidade, em um tempo onde as conversas sobre reunificação estão praticamente estagnadas. Em janeiro deste ano, Kim Jong-un declarou que não buscará mais a reconciliação com o Sul, marcando uma mudança significativa na política intercoreana.

Resposta Sul-Coreana e Medidas Militares

Como resposta imediata às explosões, os militares sul-coreanos conduziram exercícios de artilharia ao sul da linha de demarcação militar e aumentaram a vigilância sobre as atividades do exército norte-coreano. O JCS emitiu um comunicado esclarecendo que está em “postura de prontidão total” em colaboração com os Estados Unidos, reafirmando o compromisso de enfrentar qualquer potencial escalada de agressão por parte do Norte.

Denúncias de Provoções e Ameaças Recíprocas

As explosões ocorreram poucos dias após acusações da Coreia do Norte de que a Coreia do Sul estaria utilizando drones para espalhar propaganda em Pyongyang. Tais alegações foram feitas em meio a uma série de provocações, com ambas as nações investindo em campanhas de desinformação mútua e militarizando ainda mais suas fronteiras comuns. O governo de Pyongyang classificou exercícios militares no Sul e visitas de ativos nucleares americanos como desafios diretos à sua segurança nacional.

A laia de antagonismos crescentes entre as Coreias tem levantado preocupações na comunidade internacional, principalmente devido ao potencial de uma nova corrida armamentista na região. Especialistas, como Leif-Eric Easley, da Ewha Womans University, em Seul, sugerem que as ações recentes de Pyongyang podem ser, em parte, uma estratégia de Kim Jong-un para justificar internamente seu programa nuclear e desviar a atenção dos problemas econômicos do país.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: © KCNA/Direitos reservados