Novo teste identifica artrite reumatoide em apenas 10 minutos com alta precisão

Cientistas coreanos desenvolveram um teste rápido capaz de diferenciar, em apenas 10 minutos, a artrite comum da artrite reumatoide uma doença inflamatória crônica que atinge cerca de 1 em cada 100 pessoas. A inovação promete acelerar o diagnóstico e ajudar médicos a iniciarem o tratamento mais adequado o quanto antes.

A pesquisa foi publicada na edição de abril da revista científica Small e apresenta uma nova abordagem: em vez de exames tradicionais como raio-x, ressonância ou sangue, o teste analisa o líquido sinovial substância que lubrifica as articulações com ajuda de inteligência artificial. O sistema amplia os sinais ópticos das moléculas presentes no fluido em milhões de vezes, permitindo identificar com 94% de precisão se a pessoa tem artrite reumatoide e ainda determinar a gravidade da condição.

A artrite reumatoide se diferencia da artrite comum porque tem origem autoimune, é mais agressiva e exige tratamentos específicos. Entre os sintomas mais comuns estão rigidez nas articulações (principalmente pela manhã), dor simétrica (como nos dois punhos), inchaço em várias articulações e presença de nódulos ou alterações visíveis nos exames de imagem.

Segundo o pesquisador Ho Sang Jung, líder do estudo, o teste pode ser um grande aliado não só no diagnóstico, mas também no acompanhamento da evolução da doença. “Também planejamos expandir a tecnologia para identificar outras doenças no futuro”, afirmou.

A descoberta representa um passo importante para tornar o diagnóstico mais rápido, preciso e acessível, especialmente para populações mais vulneráveis e idosas.