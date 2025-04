Viaturas cor de rosa chegam a Portel para combate à violência contra a mulher

O município de Portel, no arquipélago do Marajó, recebeu nesta semana viaturas cor de rosa que irão reforçar o combate à violência contra a mulher na região. A entrega foi realizada em uma cerimônia que contou com a presença do secretário de Segurança Pública do Pará, Ualame Machado, da deputada estadual Andreia Xarão, e do governador Helder Barbalho. A iniciativa visa ampliar as ações de prevenção e acolhimento às vítimas de violência doméstica e familiar.

As viaturas rosas passam a integrar a estrutura da Polícia Militar local, que atuará de forma mais próxima às comunidades, com rondas especializadas e atendimento direcionado às mulheres em situação de vulnerabilidade. A proposta é garantir mais segurança, acolhimento e efetividade nas respostas aos casos de agressão e ameaça, fortalecendo a rede de proteção no município.

A deputada Andreia Xarão destacou a importância da ação, que nasceu de um pedido direto ao governo estadual.

“É uma conquista que representa cuidado, empatia e compromisso com a vida das mulheres marajoaras. Agradecemos ao governador Helder, a prefeitura, ao secretário Ualame e a todos os parceiros que tornaram isso possível”, afirmou. O secretário de Segurança, por sua vez, ressaltou que iniciativas como essa demonstram a sensibilidade da gestão pública às realidades do interior do Estado.

Além da entrega das viaturas, o governo estadual anunciou que outras ações voltadas à proteção das mulheres serão implementadas em breve na região. O objetivo é criar um ambiente mais seguro e reduzir os índices de feminicídio e violência doméstica no Pará, especialmente em áreas mais vulneráveis como o Marajó.

Imagem: Ray Nonato/Divulgação