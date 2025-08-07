quinta-feira, agosto 7, 2025
Novo voo com brasileiros repatriados dos EUA chega a Minas Gerais nesta quinta-feira

Um novo grupo de brasileiros repatriados dos Estados Unidos desembarcou, nesta quinta-feira (7), no Aeroporto Internacional de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A operação faz parte de uma série de voos coordenados pelo governo brasileiro para auxiliar cidadãos que desejam retornar ao país de origem, após enfrentarem dificuldades de permanência no exterior.

Quem são os repatriados?

Segundo o governo federal, o grupo é formado por pessoas em situação de vulnerabilidade, incluindo famílias com crianças, idosos, pessoas doentes ou sem condições financeiras para custear a própria volta ao Brasil. Muitos deles estavam detidos em centros de imigração nos Estados Unidos ou à espera de regularização.

Nos últimos meses, a intensificação das políticas migratórias restritivas em território norte-americano resultou na deportação ou repatriação voluntária de diversos estrangeiros. Entre os brasileiros, há casos de tentativa de entrada irregular, prazos de visto vencidos ou situações em que a permanência tornou-se insustentável.

Como funciona o processo?

Os voos de repatriação são organizados com apoio do Ministério das Relações Exteriores, da Polícia Federal, da Defensoria Pública da União e da Força Aérea Brasileira, quando necessário. A chegada em território nacional é monitorada por agentes da Receita Federal, da Anvisa e de outros órgãos ligados ao controle de fronteiras.

Após o desembarque, muitos repatriados seguem para suas cidades de origem, enquanto outros são acolhidos por familiares ou por serviços sociais parceiros. Casos mais sensíveis  como o de pessoas em estado de saúde delicado  são encaminhados a abrigos temporários ou hospitais públicos.

Repatriação ou deportação?

Embora os termos possam ser confundidos, há diferenças entre repatriação e deportação. A repatriação é, em geral, um retorno voluntário  com ou sem ajuda do governo brasileiro. Já a deportação ocorre por imposição das autoridades do país onde o estrangeiro estava e pode incluir punições, como proibição de retorno por determinado período.

No caso do voo desta quinta, a maioria dos passageiros retornou de forma voluntária, após firmar acordo com autoridades americanas e solicitar auxílio às representações diplomáticas brasileiras.

Número de brasileiros repatriados cresce

De acordo com dados do Itamaraty, mais de 3 mil brasileiros já foram repatriados dos EUA desde o início de 2023, por meio de ações consulares ou operações humanitárias. A tendência, segundo o órgão, é de crescimento, devido ao aumento de tentativas de imigração irregular e ao endurecimento de políticas de controle de fronteiras.

O governo reforça que brasileiros que se encontrem em situação semelhante devem procurar os consulados ou embaixadas mais próximas, a fim de buscar orientação sobre seus direitos e possíveis soluções legais.

Imagem: Agência Brasil

