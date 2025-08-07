Maisa reencontra Selena Gomez em evento e vídeo viraliza

A atriz brasileira Maisa foi a Los Angeles para participar de um evento da marca de maquiagem da artista norte-americana Selena Gomez.
A atriz e apresentadora Maisa encontrou a cantora e empresária Selena Gomez em um evento da Rare Beauty, marca de maquiagem da artista norte-americana, em Los Angeles. Esse foi o segundo encontro entre as duas, o primeiro havia acontecido em 2022.
Maisa, que já se emocionou ao falar de Selena em outras ocasiões, postou em suas redes sociais: “Muito bom ver você de novo, Selena. Te amo. Obrigada por me receber”. A postagem, na qual a atriz brasileira se declara à cantora, viralizou nas redes sociais.
Foto: Reprodução
