“Nunca foi sobre peso”: Thais Carla perde 52 kg e reforça luta por amor-próprio e saúde sem padrões

A bailarina e influenciadora Thais Carla, de 33 anos, compartilhou detalhes de sua jornada de emagrecimento e autocuidado. Após se submeter a uma cirurgia bariátrica em abril deste ano, Thais já eliminou 52 kg 30 deles antes do procedimento e 22 após. Atualmente, ela pesa 148 kg.

Em entrevista, a artista reforçou que sua decisão não está ligada à busca por padrões estéticos. “Nunca foi sobre peso, foi sobre amor-próprio. Quero que cada pessoa entenda que não precisa se encaixar em padrão nenhum para ser feliz”, afirmou.

Thais também destacou mudanças importantes na rotina, como a atenção à saúde mental e física, a reeducação alimentar e os novos hábitos. Entre os desafios, ela citou deixar o café com açúcar e o álcool. Mas também celebrou boas surpresas: “Comecei a gostar de abobrinha, ovo cozido e até peixe!”, contou.

Mesmo com a transformação no corpo, a influenciadora garantiu que sua luta contra a gordofobia segue firme. “Quero inspirar outras pessoas a fazerem suas escolhas com consciência e sem medo de julgamentos”, concluiu.