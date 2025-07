Homem morre ao ser sugado por turbina de avião na Itália após invadir pista do aeroporto

Um homem morreu nesta terça-feira (8) após ser sugado pela turbina de um avião no Aeroporto de Orio al Serio, em Bérgamo, na Itália. Segundo a agência ANSA, a vítima não era passageiro nem funcionário do terminal ele teria invadido a pista com a intenção de tirar a própria vida.

O avião envolvido é um Airbus A319 da companhia aérea Volotea, que se preparava para decolar rumo às Astúrias, na Espanha. O incidente ocorreu logo após o embarque de passageiros, enquanto a aeronave se posicionava para a decolagem.

Testemunhas relataram que o homem foi visto correndo em direção ao avião e chegou a ser perseguido por policiais, mas não foi alcançado a tempo. O tráfego aéreo no local foi suspenso por algumas horas, mas já foi normalizado.

As autoridades italianas investigam o caso.

Imagem: Reprodução