O Agente Secreto | Wagner Moura fala sobre não fazer projetos por dinheiro

O filme de Kleber Mendonça Filho segue em cartaz nos cinemas brasileiros

2 min de leitura

Júlia Henn

Em entrevista ao The New York TimesWagner Moura falou sobre sua carreira e sobre as motivações por trás de suas decisões sobre os rumos que ela deveria tomar.

Ao descrever a definição de pirraça para o veículo internacional, o ator declarou ter esta qualidade em si mesmo, inclusive ao frustrar expectativas externas de como um ator latino deveria agir em Hollywood. “Me diziam, ‘ah, você é um ator brasileiro, deveria estar muito feliz com essa oferta’“, relembrou. “E uma parte de mim sentiu uma espécia de prazer em dizer ‘não vou fazer isso’.

Moura construiu uma carreira mantendo-se fiel aos seus próprios princípios e desafiando o esteréotipo latino em Hollywood, não se guiando por quão lucrativo um projeto seria. Ao falar sobre o assunto, ele disse: “Não quero me vender como uma bússola moral, mas me mantenho fiel a quem sou e às coisas em que acredito.” 

O Agente Secreto e Wagner Moura estão indicados ao Globo de Ouro, premiação que vai ao ar amanhã. Para saber como assistir, acesse o link.

Tudo sobre O Agente Secreto

Ambientada em Recife, em 1977, a história acompanha Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que retorna à capital pernambucana após anos fora em busca de paz, apenas para descobrir que sua cidade natal esconde perigos e segredos inquietantes.

A obra traça um panorama da sociedade e da política brasileira nos anos 70, tocando através dele em temas como repressão política, restrição de direitos e o uso da tecnologia como ferramenta do controle totalitário.

O elenco do thriller político reúne ainda grandes nomes do cinema brasileiro, incluindo Maria Fernanda CândidoGabriel LeoneCarlos FranciscoAlice Carvalho, Roberto DiogenesHermila Guedes, entre outros. Udo Kier, de Bacurau, também está no filme. A direção é de Kleber Mendonça Filho, que também assina o roteiro.

No Festival de Cannes deste ano, O Agente Secreto teve um resultado histórico, levando para casa dois troféus: Kleber Mendonça Filho venceu o prêmio de Melhor Direção, e Wagner Moura recebeu o prêmio de Melhor Ator. Por lá, o filme também levou a Premiação de Cinema de Arte e o prêmio da crítica da FIPRESCI.

O filme está em cartaz nos cinemas do Brasil, com distribuição da Vitrine Filmes.

