Conheça Victoria Mboko, adversária de Bia Haddad na estreia em Adelaide

Canadense aparece na 18ª colocação do ranking mundial

Gustavo Abraão, da CNN Brasil

Depois de pausar a carreira no final de 2025, a brasileira Beatriz Haddad Maia vai estrear no WTA 500 de Adelaide, na Austrália, contra a canadense Victoria Mboko, em dia e horário que ainda serão confirmados pela organização do evento.

Mboko, de apenas 19 anos, começou a temporada passada fora do Top 300 do ranking mundial, mas conseguiu grandes resultados e agora é a 18ª do mundo após grandes campanhas como os títulos do WTA 1000 do Canadá e do WTA 250 de Hong Kong.

Destra, a jovem tenista nasceu em 26 de agosto de 2006 e, apesar de defender o Canadá, nasceu em Charlotte, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, mudando-se para Toronto quando criança.

WTA 500 de Adelaide

Quem passar para as oitavas de final no confronto entre Haddad Maia e Mboko em Adelaide, aliás, vai encarar a vencedora do duelo entre a 33ª do mundo, a russa Anna Kalinskaya, e uma tenista do qualifying.

Já quem sobreviver até as quartas de final, por outro lado, enfrentará a vencedora do duelo entre a sétima colocada do ranking mundial, a americana Madison Keys contra a letã Jelena Ostapenko ou uma adversária do quali.

Minas Panagiotakis/Getty Images

